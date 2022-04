Dnevna meritev moči strank: prvič se je zgodilo, da se je ta stranka uvrstila v parlament

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med opredeljenimi anketiranci bi jih največ podprlo stranko SDS, in sicer 28 odstotkov vprašanih, je pokazala zadnja raziskava agencije Parsifal. Podpora se je zvišala za 0,5 odstotne točke. Za 0,6 odstotne točke je podpora zrasla Gibanju Svoboda, ki za SDS zaostaja dve odstotni točki. Na tretjem mestu sledi SD Tanje Fajon s podporo 11,7 odstotka vprašanih, v parlament bi se uvrstilo še pet strank, in sicer NSi, Levica, Povežimo Slovenijo, LMŠ in Resni.ca.