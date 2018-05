Stranke niso navdušene nad Jankovićevim levim blokom #video

Pobuda ljubljanskega župana Zorana Jankovića in prvaka DeSUS Karla Erjavca o oblikovanju tako imenovanega levega bloka, katerega cilj bi bil preprečiti zmago SDS na volitvah, predsedniku stranke Janezu Janši pa onemogočiti sestavo vlade, na politični levici in sredini ni naletela na pretirano navdušenje. V strankah SD, LMŠ, SMC in Levici poudarjajo, da se na volitve podajajo samostojno.

Stranke na levici in sredini niso pretirano navdušene nad Jankovićevo idejo o levem bloku kot protiuteži Janševi SDS. Foto: STA

Predsednik SD Dejan Židan tako imenovanega levega bloka, ki sta ga zasnovala ljubljanski župan Zoran Janković in predsednik DeSUS Karl Erjavec, ne vidi kot varovalke, da po volitvah na oblast ne bi prišla SDS Janeza Janše.

Židan: SD je prava garancija, da nove vlade ne bo vodila desna radikalna stranka

"Edina prava garancija, da ne bomo imeli vlade, ki jo bo vodila desna radikalna stranka, je, da volivke in volivci volijo SD. Kar zadeva druga povezovanja, pa vsak išče svoj politični prostor pod političnim soncem. To težko komentiramo," je v sredo izjavil Židan.

Kot je poudaril, si SD želi v politiko prinesti več učinkovitosti in etike, hkrati pa kot stranka hitro ponuditi odgovore na prava vprašanja. "Vemo, da bo po volitvah treba sklepati koalicije, in na to smo po volitvah tudi pripravljeni," je še dejal predsednik SD.

Šarec: Na volitve gremo zato, da zmagamo, ne zato, da ne bo zmagal nekdo drug

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je dejal, da njihova stranka ni prejela vabila v tako imenovani levi blok. Poudaril je, da gre stranka na volitve po zmago samostojno. "Na volitve gremo, da zmagamo mi, ne zato, da ne bo zmagal nekdo drug. Čas je, da se stvari spremenijo," je potezo Jankovića in Erjavca komentiral Šarec.

Da ne nameravajo sodelovati v levem bloku in da se na volitve podajajo samostojno, so v sredo sporočili tudi iz SMC Mira Cerarja.

Marjan Šarec je poudaril, da gre stranka LMŠ na volitve zato, da bi zmagala, ne zato, da na volitvah ne bi zmagal nekdo drug. Foto: STA

Mesec: Smešno je, da je bil eden od pobudnikov levega bloka v dveh Janševih vladah

Podobno kot z LMŠ glede sodelovanja v levem bloku nihče ni stopil v stik z Levico. "Pa tudi če bi, se ne bi pridružili takšnemu povezovanju. Kot kažejo izkušnje v zadnjih letih, so ljudje, ki se pred volitvami povezujejo v koalicije proti Janši, levičarji le pred volitvami," je prepričan koordinator Levice Luka Mesec.

Poudaril je, da je smešno, da je eden od pobudnikov tako imenovanega levega bloka - v mislih je imel Karla Erjavca - sedel v obeh Janševih vladah. Kot je dodal Mesec, Erjavec, ki je glede na javnomnenjske ankete na robu parlamentarnega praga, očitno išče način, kako se izogniti propadu na volitvah.

Luka Mesec o tem, ali je Zoran Janković za levico rešitev ali problem. Novinar: Matej Simič/Video: Planet TV

Kot je še poudaril Mesec, Levica po volitvah nikakor ne bi šla v koalicijo z Janšo. "To bi odsvetoval tudi vsem preostalim strankam. Če nočemo, da Slovenija postane Madžarska, potem je koalicija z Janšo absolutno nesprejemljiva za vse," je dejal Mesec.

V SDS danes niso hoteli komentirati Jankovićeve in Erjavčeve pobude. Kot so sporočili, se je na njuno potezo na Twitterju že v sredo odzval predsednik Janez Janša. "Tokrat ima Zoran Janković prav. Samo levičarska vlada je lahko zanj dovolj socialna. Tako, da mu odpiše 16 milijonov evrov dolgov in jih naloži v plačilo upokojencem in delavcem," je zapisal Janša.