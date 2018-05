Cerar: SMC gre na volitvah na zmago

SMC gre na predčasnih volitvah 3. junija na zmago, je danes na Črnem Kalu napovedal njen predsednik Miro Cerar. Kot je poudaril, so namreč dokazali, da znajo voditi vlado in zagotavljati politično stabilnost. "To je naš kapital," je dodal Cerar.

Na volitvah bo za Mira Cerarja pomembno, da se na volišča odpravi čim več volivcev, pri čemer sam upa, da bodo ti znali oceniti tako dosedanjo bilanco stranke, ki je "potegnila Slovenijo iz krize in omogočila nek razvoj", kot tudi njihov program, ki pomeni nadaljevanje tega razvoja.

Predsednik SMC je ob robu srečanja na temo drugega tira še dejal, da želijo v volilni kampanji povedati tudi, "kaj vse še bomo naredili, da bo ljudem bolje, da bo Slovenija bolj pravična, bolj solidarna in razvojno uspešna".

NSi stavi na stisk roke

Ključno orožje NSi v volilni kampanji bo po besedah vodje volilnega štaba Roberta Ilca stisk roke. V kampanji bodo s kombijem obiskovali ljudi po različnih krajih. "Prijazno jim bomo postregli s kavo in jim predstavili našo razvojno vizijo," je dejal predsednik stranke Matej Tonin, ki je prepričan, da razvojne vlade ni mogoče oblikovati brez NSi.

NSi bo po Toninovih besedah v kampanji pokazala, da misli resno pri odpravljanju vseh ovir, ki "Sloveniji preprečujejo, da bi postala država priložnosti in zadovoljnih ljudi". "Naša kampanja bo blizu ljudem, šli bomo od srca do srca," je dejal na novinarski konferenci pred petkovim začetkom kampanje, na kateri so predstavili tudi svoj kombi.

"Če kdaj, potem prav zdaj Slovenija potrebuje razvojno vlado," meni Tonin. Kot ključne točke je izpostavil spremembo zdravstvenega sistema, da bo dostopen vsem, izboljšanje poslovnega okolja, saj bi z nižjimi davki lahko prišli do več proračunskih prilivov, in reformo sodstva, s katero bi vzpostavili več pravičnosti.

Dobra država: Nismo stranka novih obrazov, ampak gibanje ljudi z znanjem in izkušnjami

Dobra država, ki jo vodi Bojan Dobovšek, bo kandidate na parlamentarnih volitvah predstavila na volilni konvenciji 10. maja. Kot poudarjajo, niso stranka novih obrazov, ampak gibanje ljudi, ki so v svojem življenju pokazali, da imajo znanje, izkušnje in energijo za izvajanje najzahtevnejših projektov, pri tem pa niso podlegli skušnjavam zlorabe položaja v zasebne namene.

Med ključnimi programskimi poudarki izpostavljajo boj proti korupciji na vseh ravneh, enako obravnavo vseh ljudi v sodnih postopkih, poenostavitev zakonodaje, da bo razumljiva vsem, in prepoved opravljanja javnih funkcij ljudem, ki so oškodovali javno premoženje ali sodelovali v koruptivnih dejanjih. Zavzemajo se tudi za ukinitev političnih vrtičkov, kar vključuje omejitev opravljanja ministrske funkcije na določeno obdobje, za javne finance, ki niso bankomat elit, ter za zagotovitev socialne varnosti vseh.

V Dobri državi so sicer kritični do ideoloških delitev. V Sloveniji je po njihovi oceni ideološka delitev še posebej škodljiva, "ker za njo, z njenim potenciranjem, obstoječe elite z desne in leve skrivajo svojo nesposobnost in koruptivne prakse".