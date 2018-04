Se Janković levici ponuja kot skupni kandidat za mandatarja? #video

Novinar: Gašper Petovar/Video: Planet TV

Ljubljanski župan Zoran Janković je že pred leti povedal, zakaj je šel v politiko. Včeraj javnost ni slišala nič novega, že od predčasnih volitev leta 2011 pa je jasno, da ljubljanskega šerifa zanima zgolj vloga mandatarja, so poročali v oddaji Danes na Planet TV.

"Predstavljam sem tisto žrtev, ki je morala preprečiti Janševo drugo republiko in program 50 plus," poudarja Janković, ki se je včeraj tako obregnil ob program SDS pred volitvami leta 2011.

Janković: Pozabiti moramo na lastne ege in omogočiti mandat normalni vladi

Razlogi, zakaj se Janković ne predaja, po poročanju Planet TV ostajajo isti kot v preteklosti, o njih pa je Janković govoril tako s predsednikom SMC Mirom Cerarjem ko tudi s prvakom SD Dejanom Židanom.

Židan se z Jankovičem strinja glede vprašanja, kakšno vlado v prihodnjih štirih letih potrebuje Slovenija: "To bi morala biti vlada, ki bo temeljila na pogovoru, sodelovanju in odprtosti družbe, ne pa vlada, ki bi temeljila na neresnicah in ustrahovanju družbe."

Po Jankovićevem mnenju lahko do takšne vlade pride samo na en način: "Ta trenutek moramo pozabiti na lastne ege in poskrbeti, da bo ta odprta in normalna vlada, ki bo omogočila vključevanje v Evropo in ne bo ustvarjala strahovlade, dobila mandat."

Se ljubljanski šerif levici ponuja kot skupni kandidat za mandatarja?

Predsednik DeSUS Karl Erjavec Jankovića vidi kot politika, ki lahko spodbudi voditelje na levici, da se izognejo medsebojnim napadom. Kot so poročali na Planet TV, bi Janković ta cilj lahko dosegel tudi kot skupni kandidat levice za mandatarja.

Janković bi po tem scenariju sodeloval z levimi strankami, da na volitvah premagajo Janšo, pri čemer pa s svojo stranko ne bi smel nastopiti na volitvah. "Če bo šel na volitve s svojo stranko, potem ne bo storil nič v smislu posrednika, ampak bo levici pobral nekaj odstotkov in res omogočil Janši, da bo sestavil vlado," je poudaril Erjavec.

Janković bo več glede sodelovanja na levici povedal prihodnjo sredo. Takrat bo tudi jasno, ali ne bo prav on skupni kandidat levice za mandatarja ali pa mu bo levica nazadnje obrnila hrbet, so še poročali v oddaji Danes.