Predstavitev strank, ki kandidirajo na volitvah

Ustanovljena: 2014 kot Zavezništvo Alenke Bratušek.

Predsednica: Alenka Bratušek (od 2014)

Ključni ljudje: Maša Kociper (podpredsednica), Marko Bandelli (podpredsednik), Roman Jakič (predsednik sveta), Jernej Pavlič (generalni sekretar), Metod Dragonja (član izvršnega odbora), Mirjam Bon Klanjšček (poslanka), Uroš Čufer (pisec gospodarskega dela programa).

Kratek opis: Stranka Alenke Bratušek je nastala po kongresu Pozitivne Slovenije, na katerem je oblast v stranki prevzel Zoran Janković, tedanja predsednica vlade pa se je odločila za odstop. Po tem, ko je stranka leta 2014 komaj prišla v parlament, je njena poslanska skupina v tem mandatu razpadla. Stranka je v štirih letih zamenjala tri imena, svojo identiteto pa v največji meri še vedno goji na sami Bratuškovi. V programskem smislu je ostala levosredinska stranka, ki zagovarja uravnotežene javne finance in večjo učinkovitost javnih sistemov, s ščepcem idej z levice. Ena takih je recimo uvedba poizkusnega univerzalnega temeljnega dohodka za mlade od 18. do 25. leta.

Mednarodne povezave: Evropski liberalci (ALDE)

Obdobje v vladi: 2013-2014 (predsednica vlade Alenka Bratušek)

Afere:

Iz stranke je v štirih letih prišlo in odšlo več znanih imen, recimo poslanec Peter Vilfan. Z Alenko Bratušek sta bili v zadnjih letih povezani dve večji aferi.

Prva je bila tako imenovana afera komisarka. Leta 2014, ko je že bilo jasno, da bo morala oditi s položaja predsednice vlade, se je od tam skušala zaviheti na položaj evropske komisarke.

To ji kljub uradnemu predlogu, ki ga je dala vlada, ni uspelo. Bolj kot njen ne najbolj posrečen nastop v Bruslju ji je verjetno škodovalo dejstvo, da se je potegovala za energetski resor, kjer ne manjka močnih interesov, in to prav v času izbruha nove hladne vojne med Rusijo in Zahodom.

Druga večja afera je bila sanacija bank. Kot predsednica vlade je vodila pet milijard evrov vredno operacijo, ki je danes predmet kriminalistične preiskave zaradi očitkov o njeni preplačanosti. Bratuškova očitke zanika.

Prav na obrambi sanacije bank gradi tudi kampanjo. Ob dnevu upora proti okupatorju je recimo zapisala, da je bilo reševanje bank reševanje gospodarstva in Slovenije pred okupacijo trojke. "To je bil upor proti totalnemu podjarmljenju naše države," je poudarila. Bratuškova je sicer v času vlade Boruta Pahorja sedela v nadzornem svetu pozneje "sanirane" Nove KBM, ki jo je tedaj vodil Matjaž Kovačič.

Poleg njene, še vedno ne docela jasne vloge pri prodaji Mercatorja hrvaškemu Agrokorju leta 2014 (je prižgala zeleno luč ali ne?), Bratuškovi kritiki pogosto očitajo tudi menjavanje političnih barv. V petnajstih letih je kandidirala na listi petih strank: LDS, Zares, Listi Hermine Krt, Pozitivne Slovenije in lastnega Zavezništva, pri čemer so v zadnjih mesecih krožile informacije o njenem možnem prestopu v SD.