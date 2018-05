SSN pokojnega kandidata prijavila zaradi časovne stiske

Kot so v pojasnilu o pokojnem kandidatu v volilni enoti Postojna v Stranki slovenskega naroda (SSN) zapisali na svojih spletnih straneh, lahko vsak član ali simpatizer stranke, ki želi kandidirati za poslanca DZ, kadarkoli podpiše soglasje. Največkrat po njihovih navedbah to naredijo skupaj s pristopno izjavo.

"V takšnem primeru soglasje ni datirano in ni vpisana volilna enota. To se stori naknadno, ko sta znana datum volitev in začetek volilnih opravil," so pojasnili. Takšnega kandidata po njihovih navedbah neposredno pred volitvami, ko začnejo teči roki za volilna opravila, po elektronski pošti ali po telefonu še enkrat vprašajo, ali želi kandidirati.

Prijavili mrtvega kandidata, evidentirani kandidat pa je izpadel

Kandidata, ta je umrl lani, niso mogli priklicati in ga zato tudi niso želeli predlagati, "vendar se je njegovo soglasje v časovni stiski volilnih opravil pomotoma znašlo med soglasji želenih kandidatov namesto drugega nedvoumno evidentiranega kandidata, ki je zato pomotoma izpadel s kandidatne liste", so zapisali.

"Gre torej za neželeno napako (ni bila edina), ki se nam je primerila v tej časovni stiski volilnih opravil, ki so posledica neživljenjsko kratkega roka za izvedbo volitev. V borih desetih delovnih dnevih smo morali torej evidentirati kandidate za vso Slovenijo, zbrati več sto overjenih podpor državljanov, izvesti volilne konference in spisati goro volilne dokumentacije ter vse to vložiti na volilne enote po vsej Sloveniji," so pojasnili.

Volilna komisija postojnske volilne enote je zaradi pokojnega kandidatno listo SSN delno zavrnila, preostali kandidati z liste bodo na volitvah lahko nastopili. Prav tako pa je komisija na policijo vložila predlog kazenske ovadbe. Koga so ovadili in zaradi katerega kaznivega dejanja, v volilni komisiji niso želeli pojasniti.