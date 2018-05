SOCIALNI DEMOKRATI (SD)

Predstavitev strank, ki kandidirajo na volitvah

Ustanovljena: 1993 kot Združena lista socialnih demokratov, v katero so se združile takratna Socialdemokratska prenova, Delavska stranka, Socialdemokratska unija in skupini iz Socialistične stranke Slovenije in DeSUS.

Predsednik: Dejan Židan (od leta 2014)

Ključni ljudje: Tanja Fajon (podpredsednica evropska poslanka), Matjaž Nemec (podpredsednik) Dejan Levanič (glavni tajnik), Matjaž Han (vodja poslanske skupine), Bojan Kontič (župan Mestne občine Velenje), Franc Hočevar (predsednik Foruma starejših), Jan Škoberne (namestnik vodje poslanske skupine).

Kratek opis: SD je stranka leve sredine, ki je v eri Boruta Pahorja (1997-2012) in "tretje poti" bolj ali manj izgubljala identiteto klasične leve "delavske" stranke. K tej se je skušala vrniti po letih finančne in gospodarske krize, med katero je izgubila velik del volivcev in nekatera tradicionalna jedra (Koper in druga mesta). Čeprav velja za stranko z močnim terenom in infrastrukturo, je na zadnjih parlamentarnih volitvah (2014) komaj presegla prag državnega zbora. V času Dejana Židana stavi na poudarjanje javnega zdravstva, ki da ga je mogoče rešiti le z več javnega financiranja, zmanjšanje neenakosti, spremembo dohodninske lestvice, večjo obdavčitev premoženja in revizijo sanacije bank. Že od lani poleti poudarja, da je v koaliciji z SDS ne bo.

Mednarodne povezave: Evropska socialistična stranka (S&D)

Obdobje v vladi:

2014-danes (predsednik vlade Miro Cerar), 2013-2014 (Alenka Bratušek), 2009-2012 (predsednik vlade Borut Pahor), 2002-2004 (Anton Rop), 2000-2002 (Janez Drnovšek), 1997-2000 (Drnovšek), 1993-1996 (Drnovšek; stranka je izstopila iz koalicije zaradi afere TAM).

Afere:

SD je ob SDS edina stalnica domače politične scene v zadnjih 25 letih. Posledično je bilo s stranko povezana vrsta afer:

afera TAM. Neuspela sanacija mariborskega industrijskega velikana, ki jo je vodil tedanji minister za gospodarstvo Maks Tajnikar, je davkoplačevalce na koncu stala 86 milijonov evrov.

Neuspela sanacija mariborskega industrijskega velikana, ki jo je vodil tedanji minister za gospodarstvo Maks Tajnikar, je davkoplačevalce na koncu stala 86 milijonov evrov. TEŠ6. Politiki iz vrst SD (Borut Pahor, Franc Križanič, Bojan Kontič), so imeli ključno vlogo pri utiranju poti 1,43 milijarde evrov vrednem projektu šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ6), ki se je izkazal za preplačanega in prežetega s sumi korupcije.

Politiki iz vrst SD (Borut Pahor, Franc Križanič, Bojan Kontič), so imeli ključno vlogo pri utiranju poti 1,43 milijarde evrov vrednem projektu šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ6), ki se je izkazal za preplačanega in prežetega s sumi korupcije. afera Dimic . Nekdanja vodja Pahorjevega kabineta Simona Dimic je leta 2010 odstopila, ker je za obnovitvena dela na svoji hiši v Murglah najemala delavce Vegrada, ki je bil takrat tik pred stečajem.

. Nekdanja vodja Pahorjevega kabineta Simona Dimic je leta 2010 odstopila, ker je za obnovitvena dela na svoji hiši v Murglah najemala delavce Vegrada, ki je bil takrat tik pred stečajem. Afera Thaler. Izbruhnila je marca 2011. Zoran Thaler je prvi evropski poslanec iz Slovenije, ki je bil obsojen zaradi korupcije.

Izbruhnila je marca 2011. Zoran Thaler je prvi evropski poslanec iz Slovenije, ki je bil obsojen zaradi korupcije. afera Veberkom . Tedanjega podpredsednika SD Janka Vebra je državni zbor leta 2015 razrešil, ker je kot minister za obrambo prekoračil pooblastila s tem, ko je pri obveščevalnovarnostni službi (OVS) ministrstva naročil analizo tveganj prodaje Telekoma Slovenije.

. Tedanjega podpredsednika SD Janka Vebra je državni zbor leta 2015 razrešil, ker je kot minister za obrambo prekoračil pooblastila s tem, ko je pri obveščevalnovarnostni službi (OVS) ministrstva naročil analizo tveganj prodaje Telekoma Slovenije. koroški dečki . Mandat ministrice za delo, družino in socialne zadeve Anje Kopač Mrak je bil v znamenju odločitve centra za socialno delo, da dva dečka po izgubi staršev odvzame starim staršem in preseli k rejnikom. Vrhovno sodišče je odločilo, da je bil odvzem iz vrtca nezakonit, njuni babici pa so bile kršene ustavne pravice.

. Mandat ministrice za delo, družino in socialne zadeve Anje Kopač Mrak je bil v znamenju odločitve centra za socialno delo, da dva dečka po izgubi staršev odvzame starim staršem in preseli k rejnikom. Vrhovno sodišče je odločilo, da je bil odvzem iz vrtca nezakonit, njuni babici pa so bile kršene ustavne pravice. nezakonito financiranje. Računsko sodišče je marca letos ugotovilo, da je SD v kampanji za volitve leta 2014 dobrih 40.000 neupravičeno nakazala tedanji partnerici, stranki Solidarnost.

V zadnjem mandatu so Židanu kritiki očitali politično podreditev Slovenskih državnih gozdov.

Obilo kritik z levice je stranka požela zaradi podpore spremembam socialne zakonodaje, ki so otežile položaj najšibkejših (obveza dedičev za vračanje socialnih transferjev) in sedenja na dveh stolih. SD recimo danes zahteva revizijo sanacije bank, ki jo je vodila vlada, v kateri je sodelovala.

SD sicer v političnih kuloarjih velja za stranko, ki se je "podpisala" pod nekatere afere, v katere so bile vpletene druge politične stranke na levosredinskem polu.