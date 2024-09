Koalicija o ključnih zakonodajnih predlogih za jesen

Sajovic: "Koalicija veliko počitnic ni imela"

Koalicijski partnerji so ob aktualni zakonodaji na današnjem posvetu dorekli tudi teme, ki bodo v ospredju na koalicijskem vrhu prihodnji teden. Tedaj bo na dnevnem redu pregled izpolnjevanja koalicijske pogodbe, koalicijski partnerji pa bodo začrtali tudi smer, ki jo bodo ubrali do izteka mandata.

Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je ob prihodu na sestanek zatrdil, da koalicija veliko počitnic ni imela, današnji sestanek in koalicijski vrh pa da sta namenjena pregledu dosedanjega dela in možnosti izboljšav. Odnosi in sodelovanje med koalicijskimi partnerji pa so pred zahtevno jesenjo po njegovi oceni na "izjemno visoki ravni". Po srečanju je ocenil, da je bolj kot to, kaj so se dogovorili, pomembno, kako so se pogovarjali. "Iskren, odprt sestanek s konstruktivnim dialogom, na katerem prevladuje ekipni duh, je dobro sporočilo za nadaljevanje dela," je prepričan.

V koalicijski SD so se sicer na današnji sestanek podali s pričakovanjem, da se pogovorijo tudi o predlaganem davčnem svežnju, ki ga je vlada minuli teden poslala v parlamentarni postopek. Minister za gospodarstvo in predsednik SD Matjaž Han je namreč minuli četrtek, ko je predlog obravnavala vlada, dejal, da gospodarsko ministrstvo za zdaj ni zadovoljno z vsemi rešitvami iz svežnja, in izrazil željo po dodatnih usklajevanjih.

Minister za gospodarstvo in predsednik SD Matjaž Han Foto: STA

Han: Nisem več v funkciji, da bi reševal vse probleme na ulici

Kot je Han povedal ob prihodu na usklajevanja, ministri SD na dopisni seji predlogov davčnih sprememb niso podprli. So namreč zadržani, a velja, da če ministri na dopisni seji izrecno ne nasprotujejo predlogom, pomeni, da so za. Danes tako pričakujejo pogovor o tem, kaj je v fazi sprejemanja zakonov še mogoče spremeniti, in sicer predvsem glede predlaganih ukrepov, ki se tičejo čezmejnih delavcev in normirancev. "Vse bomo danes povedali na tem sestanku, zdaj nisem več v funkciji, da bi reševal vse probleme na ulici," je dejal Han.

A po njegovih besedah SD za zdaj ne načrtuje vlaganja lastnih dopolnil. "Vlada je ta trenutek še celota, mi vemo, kje so problemi, in jih bomo poskusili reševati," je zatrdil. Obenem je ocenil, da so odnosi v koaliciji odlični, a da to ne pomeni, da koalicijski partnerji ne morejo imeti drugačnih stališč ali pogledov. Po pogovorih je Han dejal, da bodo v DZ še potekala usklajevanja, saj je zakon "živ, dokler ni sprejet", in ga je torej mogoče "reševati" z dopolnili.

Koalicija enotna glede Veselove kandidature za komisarja



Kandidat za evropskega komisarja iz Slovenije Tomaž Vesel je prejšnji teden v Bruslju opravil spoznavni pogovor s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki sestavlja svojo novo komisarsko ekipo. Foto: STA

Koalicijski partnerji so danes izrazili enotnost glede kandidature Tomaža Vesela za mesto evropskega komisarja. Slovenija tako kot skoraj vse ostale članice EU ni ustregla pozivom predsednice Evropske komisije Ursula von der Leyen za spolno uravnoteženost v novi sestavi komisije.



"Po današnjem delovnem srečanju koalicijski partnerji ostajajo enotni, da je Tomaž Vesel edini kandidat Republike Slovenije za evropskega komisarja za novo sestavo Evropske komisije," je vlada sporočila prek omrežja X.



Po predhodnem poročanju medijev je Slovenija med državami, pri katerih naj bi von der Leyen poskusila doseči zamenjavo kandidata za kandidatko, pri čemer naj bi jim obljubila boljše položaje.

Vrečko: Ključno za Levico je, da se pogovarjamo o pravični reformi

Ministri Levice so medtem predlagane ukrepe na dopisni seji vlade podprli, je ob prihodu na sestanek dejala koordinatorica Levice Asta Vrečko. DZ sicer še ni obravnaval sprememb, zato ocenjuje, da je še prostor za pogovor. "Treba pa je povedati, da gre za prvi del napovedane davčne reforme. Za nas v Levici je ključno, da se pogovarjamo o pravični davčni reformi, kjer pa je seveda prioritetno, kaj se bo dogajalo v drugem delu, in to je obdavčitev premoženja," je izpostavila Vrečko.

Tudi Sajovic je poudaril, da gre šele za prvi del napovedane davčne reforme. Tudi današnje ostre očitke NSi o neustreznosti ukrepov je zavrnil z besedami, da od "strank, ki govorijo, da drva več ne gorijo, pričakuješ populizem, opozarjanje nase". Tako je ocenil, da kdor bi v trenutku na mizo prinesel celovito davčno reformo, je ne bi izvedel, zato podpira "drobne vsebinske korake v pravo smer", ki jih je po njegovi oceni v predlaganem svežnju kar nekaj. "Zakon v nastajanju je odprta zgodba, pogovarjamo se in dogovarjamo, to je tek celotne koalicije na dolgo progo," je sklenil po današnjem sestanku.

Koordinatorica Levice Asta Vrečko Foto: Matic Prevc/STA

Koalicijski partnerji sicer po slednjem niso konkretno odgovorili na vprašanja, kje so po opravljenih pogovorih še odprte možnosti za spremembe predlaganega davčnega svežnja, je pa Han izpostavil, da je to tema, ki je primerna za razpravo tudi na koalicijskem vrhu.

Pred "začetkom novega cikla" ob drugi polovici mandata se bodo tako po besedah Vrečko prihodnji teden pogovorili o tem, kam želi koalicija iti do konca mandata. Tako v SD kot Svobodi so danes med prioritetami izpostavili popoplavno sanacijo in posamezne zdravstvene zakone. Slednje so izpostavili tudi v Levici, kjer zatrjujejo, da so zanje ključne tudi vse teme, ki se dotikajo resorjev v njihovi kvoti ter naslavljajo pravično in solidarno družbo. Sajovic je med prioritetami naštel še varnost državljanov.