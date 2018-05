Računsko sodišče zadovoljno s popravljalnimi ukrepi Solidarnosti

Računsko sodišče je popravljalne ukrepe, ki jih je zaradi nepravilnosti pri financiranju naložilo stranki Solidarnost, ocenilo kot zadovoljive. Pri prejemanju sredstev od stranke SD je po oceni sodišča šlo za neupravičeno financiranje politične stranke. Solidarnost je zato sredstva nakazala v dobrodelne namene, so potrdili v porevizijskem poročilu.

Stranka Solidarnost – za pravično družbo je pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami leta 2014 s stranko SD sklenila dogovor o skupnem nastopu na volitvah.

Stranki sta se dogovorili, da bodo njuni kandidati nastopili na kandidatni listi SD ter da si bosta v razmerju 85 proti 15 delili sredstva iz državnega proračuna, ki jih prejmeta na podlagi zakona o političnih strankah.

Državni zbor je zato od leta 2014 del proračunskih sredstev, ki so po volitvah pripadli SD, nakazoval Solidarnosti.

Računsko sodišče: SD in Solidarnost nista kandidirali na skupni listi

Računsko sodišče je že v reviziji pravilnosti poslovanja SD v letu 2014 ugotovilo, da v omenjenem primeru ni šlo za skupno listo obeh strank, saj je SD kandidaturo vložila samostojno. V zakonu o volitvah v državni zbor je namreč določeno, da mora biti v primeru, da dve ali več političnih strank vložijo skupno listo kandidatov, iz imena liste razvidno, da gre za skupno listo dveh ali več političnih strank.

Solidarnost po ugotovitvah revizorjev zato ni bila upravičena do sredstev iz državnega proračuna, temveč je prejemala sredstva stranke SD. Ker je Solidarnost sredstva prejela neupravičeno, bi jih morala nakazati v humanitarne namene, česar pa v 30 dneh ni storila.

Solidarnost v humanitarne namene za zdaj nakazala 22 tisoč evrov

Računsko sodišče je Solidarnosti v reviziji poslovanja za leto 2016 izreklo negativno mnenje in ji naložilo, da mora v humanitarne namene nakazati 6.525 evrov, kolikor jih je v tistem letu prejela iz državnega zbora. Iz stranke so takrat sporočili, da bodo v humanitarne namene nakazali vseh 41.324 evrov, ki so jih prejeli od leta 2014.

V porevizijskem poročilu je računsko sodišče ugotovilo, da so popravljalni ukrepi, ki so jih naložili Solidarnosti, zadovoljivi. Kot so zapisali, je stranka 21. marca v humanitarne namene različnim organizacijam nakazala 22 tisoč evrov.

Preostanek sredstev bodo nakazali, ko jih bodo prejeli

Predsednik Solidarnosti Uroš Lubej je pojasnil, da bodo tudi preostanek sredstev nakazali v čim krajšem času. Del sredstev, od sedem do deset tisoč evrov, so morali v stranki po njegovih navedbah zadržati, saj so morali z računskim sodiščem razčistiti, ali lahko sredstva nakažejo tudi invalidskim organizacijam.

Po sprejetem pozitivnem stališču računskega sodišča bodo v zelo kratkem času nakazali tudi ta sredstva, preostanek sredstev pa bodo nakazali, ko jih bodo prejeli iz občinskih proračunov. Del prejetih sredstev so namreč porabili za redno delovanje stranke, saj so bili prepričani, da jih lahko za to namenijo, je pojasnil Lubej.

Računsko sodišče zoper SD in Solidarnost vložilo obdolžilni predlog

Računsko sodišče je pred dobrima dvema mesecema zoper SD in Solidarnost vložilo tudi obdolžilni predlog. Za prekršek SD, ki je nedovoljeno financirala politično stranko, je zagrožena globa od šest tisoč do 30 tisoč evrov za stranko in od 1.500 do štiri tisoč evrov za odgovorno fizično osebo.

Za prekršek Solidarnosti, ki je v nasprotju z zakonom prejela sredstva in jih v 30 dneh ni nakazala v humanitarne namene, je zagrožena globa od 4.200 do 21 tisoč evrov, za odgovorno osebo pa od 450 do 900 evrov, so pojasnili na računskem sodišču.