Niso zadovoljni z levo vlado. A se bojijo prijateljevanja z Orbanom. #video

Teden pred volitvami je čas za še zadnje podpore strankam. Pod pismo za evropsko Slovenijo so se podpisali Žiga Turk , Matej Avbelj , Igor Masten , Luka Lisjak Gabrijelčič in Tanja Porčnik . V pismu so med drugim jasno izrazili nezadovoljstvo s preteklo levo koalicijo. Odhajajoča vlada jih je, kot so zapisali, razočarala predvsem na področju zdravstva, obrambe in pravosodja, zato si ne zasluži nadaljnjega zaupanja.

Objemov Janše in Orbana ne podpirajo

A ne levici še ne pomeni tudi brezpogojnega da desnici. Prihodnja vlada bi se morala po njihovem mnenju odpovedati spogledovanju z avtoritarnimi rešitvami, ki so vzniknile vzhodno od nas. S tem so jasno povedali, da objemov prvaka SDS Janeza Janše z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom ne podpirajo.

Novo priložnost za preobrat v nedeljskih volitvah vidijo tudi v Zboru za republiko. Stavijo na pomladne stranke. Cerkev naj bi vernike uradno glede volitev nagovorila jutri. A od molitev si veliko več kot levica lahko obeta desnica.

Turk bi dal glas za preizkušene konzervativne in hkrati liberalne rešitve

Če opazujemo kampanjo z brega, se šest dni pred volitvami na gladini zrcali mirnost. Rahlo valovi le ob pozivih, kam bi morali pluti. "Zato je treba dati glas za preizkušene konzervativne in hkrati liberalne rešitve, ki na zahodu delujejo, in bodo tudi Slovenijo naredile prijaznejšo do vseh," je menil Žiga Turk.

Rupel slabe volje, ker se govori o tem, kdo ne bo šel s kom

Čoln petih intelektualcev meni, da si davkoplačevalci zaslužimo zapluti v normalno državo. A v kampanji vsi plavajo stran od Janše. Več mostov in manj zidov si zato želijo v Zboru za republiko. "Precej sem zaskrbljen ali celo slabe volje, ker se veliko govori, kdo s kom ne bo šel, ne pa, kdo bo s kom šel," je dodal nekdanji minister za zunanje zadeve Dimitrij Rupel.

Časi so izzivalni, ob tem poudari Rupel. Kar bi lahko bila tudi priložnost. A le, če bodo ministrska mesta zasedli najboljši igralci. "Mislim, da je čas tak, da zahteva, resne premisleke in sposobne ljudi. Jaz to imenujem državna reprezentanca," je dodal Rupel.

Verniki po cerkvah z molitvijo prosijo za (pomladne) politike

Nihče na desnici pa se ne bi otresal niti podpore Cerkve. Ta danes pravi "pridite, molimo", že jutri pa najbrž "pridite, volimo". Skupno stališče pred volitvami bodo namreč jutri predstavili škofje. Od 13. maja se sicer po slovenskih cerkvah že moli molitev za domovino. Verniki med drugim prosijo za politike, ki se bodo zavzemali za pravičnost in življenje, za družine in otroke, za okolje in versko svobodo. Pričakovano za vrednote, ki se zrcalijo v pomladnih strankah. Jutrišnji napotki vernikom zato kampanje ne bi smeli preveč razburkati.