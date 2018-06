"Drnovšek je leta 1992 med žive vrnil Janeza Janšo"

Koalicije je v Sloveniji največkrat sestavljal in vodil Janez Drnovšek. "Ključno je, da ljudi preprosto počakaš. Da jim daš čas, da vidijo širšo sliko," o koalicijskih pogajanjih meni tesen Drnovškov sodelavec Mirko Bandelj. Kakšne so bile zanimive anekdote pri sestavljanju vlad med letoma 1992 in 2002?

Slovenija je v pričakovanju nove, 13. vlade v samostojni državi. Relativni zmagovalec Janez Janša išče koalicijske partnerje, s katerimi bi dobil potrebnih 46 sedežev v 90-članskem parlamentu, v ozadju pa je v pripravljenosti drugouvrščeni Marjan Šarec, ki se je že začel pogovarjati s potencialnimi partnerji.

Do zdaj je vlado največkrat, štirikrat, sestavljal pokojni Janez Drnovšek. Na premierskem stolčku je bil s petmesečnim premorom od leta 1992 pa do leta 2002.

Pri številnih koalicijskih pogajanjih je sodeloval tudi dvakratni generalni sekretar vlade in vidni član nekdanje LDS Mirko Bandelj.

"Največje vprašanje je, kako zadovoljiti kadrovske apetite"

"Veliko je kupčkanja, da nekoga potolažiš in mu daš funkcijo. Ob vsaki sestavi koalicije so se širili vladni uradi, ker je bilo treba koalicijskim partnerjem zagotoviti kakšno funkcionarsko mesto, da niso preveč rinili s svojimi ministri v vlado. Pri sestavljanju koalicije je vedno največje vprašanje, kako zadovoljiti kadrovske apetite," se sestavljanja vlad spominja Bandelj.

Če se dalj časa pogajaš, bolje spoznaš koalicijske partnerje

Foto: STA Drnovšek skupaj z Zoranom Jankovićem (temu nato leta 2011 ni uspelo sestaviti vlade) drži rekord v najdaljšem sestavljanju koalicije. Leta 1996 je Drnovšek vlado sestavil v treh mesecih.

"Nekako je dobro, da se več časa pogajaš. V tem času spoznaš partnerje in določiš pravila igre. Dobra pogajanja so lahko dobra osnova za stabilno vlado. Tudi floskule, da potrebujemo vlado čim hitreje, so smešne. Trenutna vlada lahko veliko lažje rešuje težave. Tekoči posli so tisto, kar moraš narediti. Prehodna obdobja so obdobja, ko lahko odhajajoča vlada največ naredi," meni Bandelj.

"Ključno je, da ljudi preprosto počakaš"

Ključna pogajanja v času Drnovška so organizirali na Brdu pri Kranju, kjer je po besedah Bandlja tudi možnost za sprehod in razmišljanje.

Drnovšek je sestavil štiri vlade, kjer so v koalicijah sodelovale tudi stranke, ki ideološko niso bile povsem blizu LDS. "Ključno je, da ljudi preprosto počakaš. Da jim daš čas, da vidijo širšo sliko," meni Bandelj.

"Drnovšek ni mogel shajati s Podobnikom," pravi Mirko Bandelj. Foto: Simon Plestenjak

Največ preglavic s Podobnikom

Največ težav je imel Drnovšek v pogajanjih leta 1996 z Marjanom Podobnikom, razlaga Bandelj. Ob tem je tudi edinkrat povzdignil glas.

"Drnovšek ni mogel shajati s Podobnikom. Ker je bil v patpoložaju, se je Drnovšek za sestavo vlade pogovarjal z vsemi strankami, tudi z Janšo. Tako je Podobnika naredil zelo negotovega in ga prisil k ukrepanju. Ker če ne bi sodeloval on, bi kdo drug," se spominja Bandelj.

Za Podobnika so takrat izumili podpredsedniški položaj, ki po besedah Bandlja še danes ne obstaja v zakonu.

"Zapisano je samo, kateri minister opravlja premiersko funkcijo, ko je premier odsoten, ni pa stalne funkcije. Takrat ni bilo podpredsednika. Podobnik je bil minister brez listnice ter sam sebi tiskal vizitke in se javnosti predstavljal kot podpredsednik," se spominja sodelovanja z Marjanom Podobnikom.

Foto: Ana Kovač

"Med žive vrnil Janeza Janšo"

Po mnenju Bandlja je Drnovšek leta 1992 med žive vrnil Janeza Janšo. "Na volitvah 1992 je bila Slovenska demokratska stranka (takrat še pod imenom Socialdemokratska stranka Slovenije, op. a.) močno poražena in je ni bilo v kombinaciji za koalicijo. Seznam ministrov je bil že sestavljen, seznam sem imel že pri sebi, da ga odnesem. Takrat smo kurirske posle opravljali sami, da se nam ne bi kje zalomilo. Na tem predlogu je bil za obrambnega ministra predviden Bebler," se spominja Bandelj.

"Pučnik in Peterle sta zvečer okoli 20. ure prišla do Drnovška na sestanek. Peterle mu je razlagal, kakšnih pritiskov bo deležen, če bo v vladi, Janše pa ne bo, in takrat je Drnovšek popustil. S tem se je, politično gledano, Janša na novo rodil," dodaja Bandelj.

"Velika koalicija je nerealna"

Ob pogledu na rezultate nedavnih volitev se Bandlju sestava vlade zdi preprosta. "Velika koalicija, ki je želja Pahorja in gospodarstvenikov, je nerealna. Za nobeno vlado ne moreš z gotovostjo dejati, da bi zdržala celoten mandat. Lažje se mi zdi sestaviti levo vlado. V njej ne potrebuješ Levice, ob tem pa veš, da Levica ne bo glasovala proti levi vladi. Ne potrebuješ niti DeSUS, ob tem pa bo stranka DeSUS glasovala za levo vlado. Bo pa v njej verjetno NSi, kar se mi zdi logično, da gredo v vlado in prevzamejo odgovornost," je prepričan.