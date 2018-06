"Programsko smo si zelo blizu, škoda, da so to nekateri ugotovili šele po volitvah# #video

Predsednica stranke SAB Alenka Bratušek je v oddaji Planet Danes na Planet TV povedala, da se s predsednikom LMŠ Marjanom Šarcem poznata že kar nekaj časa. O prvem sestanku s Šarcem je bila nekdanja premierka redkobesedna.

"Tisti prvi sestanek ni bil kaj bolj konkreten. Spili smo kavico in to je to," je pojasnila Bratuškova.

Bratuškova: Na potezi sta Janša in Šarec, jaz ne bom posegala v to

Glede mogočih kombinacij pri sestavljanju nove vladne koalicije je predsednica SAB dejala, da sta trenutno na potezi Šarec in predsednik SDS Janez Janša.

"Nekorektno bi bilo, če jaz posegam v to. Naloga tistih, ki so največji v tem trenutku je, da najdejo najmanjši skupni imenovalec med nami in poskušajo zagotoviti čim bolj trdno vlado," je poudarila Bratuškova.

Za SAB so ključne dostojne pokojnine in ureditev razmer v zdravstvu

Nekdanja predsednica vlade bi si želela, da bi Slovenija dobila čimbolj trdno vlado, ki bi nastala na podlagi jasnih, trdnih in natančnih zavez v koalicijski pogodbi.

"Seveda bi se tega morali držati. V naši stranki smo vedno poudarjali, da sta ključni predvsem ureditev razmer v zdravstvu in zagotovitev normalnih pokojnin za upokojence," je razložila Bratuškova.

Poudarila je še, da so SMC, LMŠ in SAB programsko zelo blizu. "Škoda, da so to nekateri ugotovili šele po volitvah," je še dodala Bratuškova.