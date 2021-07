Vohunska afera: z programsko opremo povezali več kot 50 tisoč telefonskih številk

Po razkritju v četrtek, da so s pomočjo vohunske programske opreme iz Izraela vohunili za več kot sto novinarji in aktivisti, je več medijev v nedeljo razkrilo še obsežnejšo vohunsko akcijo. Z vohunsko programsko opremo Pegasus, ki jo kupujejo predvsem vlade, so namreč povezali več kot 50.000 telefonskih številk novinarjev, aktivistov in politikov.

Izraelsko podjetje NSO Group in njegovo opremo Pegasus, ki med drugim omogoča vklop kamere in mikrofona na telefonu na daljavo ter zbiranja podatkov, sta bila pod drobnogledom medijev in raziskovalcev že vse od leta 2016, ko so raziskovalci očitali podjetju, da je pomagalo pri vohunjenju za disidentom v Združenih arabskih emiratih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V razkritju je navedenih več kot 50 tisoč telefonskih številk. Med njimi naj bi bili številne osebe zanimanja za stranke podjetja NSO Group, so opozorili številni mediji, ki so v nedeljo objavili razkritje, med njimi The Washington Post, The Guardian in Le Monde. Pri tem sicer poudarjajo, da ni jasno, za koliko številkami so dejansko tudi vohunili.

Izraelsko podjetje je zavrnilo očitke kot lažne. Po njegovem namreč niso naredili nič narobe.

Na seznamu 15 tisoč številk iz Mehike

Na seznamu je bilo med drugim 15 tisoč številk iz Mehike, med njimi domnevno tudi številni ubiti novinarji, še 300 jih je bilo iz Indije, med njimi politiki in vidnejši novinarji. Na seznamu so še novinarji ali sodelavci medijev AFP, The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, Al Jazeera, El Pais, AP, Le Monde, Bloomberg, The Economist in Reuters, je poročal The Guardian.

Washington Post je pisal, da so v forenzični analizi 37 telefonov na seznamu odkrili poskuse in uspešne vdore v naprave, med drugim pri dveh ženskah, ki sta bili blizu leta 2018 ubitemu savdskemu novinarju Džamalu Hašodžiju.

Večino telefonskih številk na seznamu jim še ni uspelo povezati z osebami, nekaterim medijem pa je uspelo identificirati več kot tisoč ljudi iz 50 držav. Na seznamu so tako člani arabskih kraljevih družin, najmanj 65 podjetnikov, 85 aktivistov, 189 novinarjev in več kot 600 politikov in predstavnikov vlad, med njimi predsedniki vlad in ministri. Večji del telefonskih številk so povezali z desetimi državami, med njimi tudi Madžarsko.

Na seznamu tudi 300 madžarskih telefonskih številk

Na seznamu je bilo tako tudi več kot 300 madžarskih telefonskih številk, ki so jih povezali z novinarji, odvetniki, poslovneži in aktivisti. Točnega števila okuženih ali napadenih telefonov nimajo, pri forenzični analizi šestih napravah so pri treh potrdili okužbo s Pegasusom, pri dveh pa poskus okužbe.

Več kot deset let staro podjetje NSO Group je eno vodilnih na področju proizvajanja vohunske programske opreme, vodilni produkt pa je ravno Pegasus. Podjetje programsko opremo prodaja predvsem državam po svetu, saj da obveščevalnim službam in policijam pomaga pri preprečevanju in preiskovanju terorizma in kriminalnih dejanj. Na sestanku s predstavniki podjetja je bil sicer lani ob obisku Izraela tudi premier Janez Janša, je spomladi poročal portal Oštro.

Združeni narodi in nevladne organizacije so v preteklih letih že večkrat opozorili, da se tovrstno vohunsko programsko opremo zlorablja za vohunjenje za novinarji, disidenti in aktivisti. Ravno v četrtek je raziskovalni laboratorij Citizen Lab, ki deluje pod okriljem univerze v Torontu, opozoril, da je izraelski proizvajalec programske opreme Candiru izkoriščal ranljivosti izdelkov Microsoft in Google ter omogočil vladam, da so vdrle v naprave več kot sto novinarjev, aktivistov in disidentov po celem svetu.