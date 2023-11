Zunanji ministri Nata predvsem o Bližnjem vzhodu in Ukrajini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zunanji ministri držav članic zveze Nato bodo danes v Bruslju začeli dvodnevno zasedanje, v ospredju katerega bosta vojna na Bližnjem vzhodu in nadaljnja podpora Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo. Govorili bodo tudi o napetostih na Zahodnem Balkanu.

Zunanji ministri se bodo danes po pričakovanjih posvetili predvsem vojni med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas, ki je zahtevala že številne smrtne žrtve.

Premirje na Bližnjem vzhodu podaljšali za dva dni

Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je v ponedeljek na novinarski konferenci pred zasedanjem pozval k podaljšanju štiridnevne prekinitve ognja, ki bi se po prvotnih načrtih iztekla danes zjutraj. V ponedeljek popoldne je Katar, ki posreduje med stranema, sporočil, da so premirje podaljšali za dva dni.

Doslej so v okviru prekinitve izvedli že več menjav izraelskih talcev, ki jih je med napadom na Izrael zajel Hamas, in Palestincev, ki so bili v izraelskih zaporih.

Na Natu obenem svarijo pred širitvijo konflikta v regiji, pri čemer predvsem Iran pozivajo, naj pritisne na svoje zaveznike.

Zunanji ministri imajo na dnevnem redu še nadaljnjo pomoč Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo. V sredo bodo o tem v okviru Sveta Nato-Ukrajina razpravljali tudi z ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebo, ki pa se bo danes v Bruslju sestal z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom.

Stoltenberg poziva, da je treba Kijevu še naprej pomagati, saj Moskva ne sme zmagati v tej vojni. Poudaril je, da je ukrajinska vojska ruski zadala velike izgube.

Danes pozno popoldne pa bodo na zasedanju, ki se ga bo iz Slovenije udeležila državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Sanja Štiglic, razpravljali še o napetostih na Zahodnem Balkanu, ki ga je Stoltenberg obiskal nedavno.