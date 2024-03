Žrtve terorizma v Španiji: umrlo 192 ljudi

V Španiji so se danes spomnili žrtev najhujšega terorističnega napada v zgodovini države pred 20 leti, v katerem je po eksplozijah več bomb umrlo 192 ljudi. Ob večini španskih so bili med žrtvami še državljani 17 drugih držav. Številnih spominskih dogodkov se je udeležilo na tisoče ljudi, žrtvam terorizma so se poklonili tudi v Evropski uniji.

Ob 20. obletnici terorističnih napadov v Madridu, ko je 11. marca 2004 v jutranjih urah na štirih potniških vlakih skoraj istočasno eksplodiralo deset bomb, je v španski prestolnici potekala spominska slovesnost, ki so se je med drugim udeležili španski kralj Felipe VI. s soprogo Letizio, premier Pedro Sanchez in evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson.

Na osrednjem spominskem dogodku na madridskem trgu Puerta del Sol so se že zjutraj zbrali številni svojci žrtev. Foto: Reuters "Ta datum nas združuje v spominu, ki je hkrati oseben in javen ter ne zbledi s časom," je kralj Felipe VI. dejal na slovesnosti v muzeju v bližini kraljeve palače, s katero so hkrati obeležili tudi dan spomina na žrtve terorizma v Evropi po letu 2005.

Sanchez: Spomin na napad mora biti spodbuda za sedanjost in prihodnost

Premier Sanchez je poudaril, da mora biti spomin na napad tudi spodbuda za sedanjost in prihodnost. "Da se kaj takega nikoli več ne ponovi," je dejal. Komisarka Johansson pa je opozorila, da so teroristični napadi, kot je bil tisti v Madridu, napad "na vse nas", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na osrednjem spominskem dogodku na madridskem trgu Puerta del Sol so se že zjutraj zbrali številni svojci žrtev in preživeli, ki so spregovorili o svojih izkušnjah, preizkušnji in veliki solidarnosti, ki so je bili deležni.

Tudi drugod na krajih, kjer so pred 20 leti eksplodirale bombe, so svojci žrtev in številni Madridčani položili rože, sveče in portrete umrlih. V napadih je bilo ranjenih skoraj 2000 ljudi.

Odgovornost za napade je prevzela teroristična mreža Al Kaida, ki je zatrdila, da je bil napad maščevanje za sodelovanje Španije v ameriški operaciji v Iraku.

Ursula von der Leyen: Spomin nas navdihuje za delovanje in združevanje

Žrtev napadov v Madridu se je danes spomnila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki se je ob tem poklonila "pogumu preživelih in odpornosti naroda". "Spomin na žrtve terorizma nas navdihuje za delovanje in združevanje", je zapisala na družbenem omrežju X.

"Z neomajno enotnostjo branimo naše vrednote miru, spoštovanja in solidarnosti. Teroristom ne bomo dopustili vzbujanja strahu in sovraštva v naši družbi," pa so pri Evropski komisiji zapisali ob današnjem 20. evropskem dnevu spomina na žrtve terorističnih dejanj v EU ali zunaj nje.