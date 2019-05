Žrtve spolnih zlorab duhovnikov iz ZDA s tožbo nad Vatikan

Odvetnik petih Američanov, ki so jih zlorabljali katoliški duhovniki, Jeff Anderson, napoveduje vložitev odškodninske tožbe proti Vatikanu. Z njo želi priti do imen več tisoč duhovnikov, ki so v preteklosti prav tako zlorabljali, a njihova imena ostajajo skrita javnosti.

Med tožniki so trije bratje, ki jih je zlorabljal nekdanji duhovnik Curtis Wehmeyer, nazadnje leta 2012 v St. Paulu v Minnesoti. Wehmeyer je priznal krivdo za kriminalni spolni odnos in otroško pornografijo v stiku z dvema fantoma, takrat starima 12 in 14 let.

Tožilstvo je potem vložilo tožbo proti nadškofiji St. Paula in Minneapolisa, ker ni poskrbela za zaščito otrok. Zaradi tožbe je odstopil nadškof kardinal John Nienstedt.

Ameriški tožilci so v preteklosti sicer že odprli številne primere proti plenilskim duhovnikom v več kot desetih zveznih državah. Tožilstvo v Illinoisu je decembra lani razkrilo, da so našli še okoli 500 duhovnikov, obdolženih napadov na mladoletnike, ki jih Cerkev pred tem ni razkrila. Avgusta lani je velika porota v Pensilvaniji razkrila tudi, da je Cerkev več desetletij ščitila več kot 300 pedofilskih duhovnikov, ki naj bi zlorabili več kot tisoč otrok.