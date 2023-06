Znano je, zakaj ima Biden na obeh straneh obraza sledi trakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Joe Biden je pred kratkim začel uporabljati aparat CPAP za zdravljenje spalne apneje, so sporočili iz Bele hiše, potem ko so novinarji v sredo zjutraj na obeh straneh njegovega obraza opazili sledi trakov aparata.

"Od leta 2008 je predsednik v natančnih zdravniških poročilih razkril svojo zgodovino spalne apneje. Sinoči je uporabljal aparat CPAP, kar je običajno za ljudi s takšno anamnezo," je dejal tiskovni predstavnik Bele hiše Andrew Bates.

Uradnik, ki je seznanjen z zadevo, je dejal, da je Biden napravo začel uporabljati v zadnjih tednih, da bi izboljšal kakovost spanja.

Biden, ki je z 80. leti najstarejši predsednik države, je v preteklosti že imel težave s spalno apnejo.

Spalna apneja je motnja dihanja

V zdravstveni dokumentaciji, ki jo je leta 2019 objavil njegov zdravnik, je zapisano, da so razmišljali o možnosti spalne apneje, vendar so se njeni simptomi po operacijah sinusov in nosnega prehoda bistveno izboljšali.

Spalna apneja je motnja dihanja med spanjem, pri kateri prihaja do prekinitev dihanja, ki trajajo vsaj deset sekund. Po podatkih ameriškega zdravniškega združenja jo ima v ZDA približno 30 milijonov ljudi.

Aparat CPAP preko maske generira in usmerja tok zraka v dihalnih poteh in v njih ohranja stalen pritisk ter tako ohranja dihalne poti odprte med spanjem.

Med Bidnovim zdravniškim pregledom leta 2021 je zdravnik Bele hiše Kevin O'Connor izpostavil dve področji opazovanja − vse pogostejše in resnejše grleno čiščenje in kašljanje med govori ter predsednikovo bolj togo hojo.