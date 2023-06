Biden obljublja, da bo vrnil ameriške sanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Bidenomika je način za povrnitev ameriških sanj. Temelji na tem, kar nam je v tej državi vedno najbolje uspevalo: vlaganje v Ameriko, vlaganje v Američane, saj ko vlagamo v naše ljudi, krepimo srednji razred. Gospodarstvo raste, kar koristi vsem Američanom. To so ameriške sanje," je dejal Joe Biden. Foto: Reuters

Ameriški predsednik Joe Biden je danes v Chicagu zagovarjal svojo gospodarsko politiko, ki se je je prijel izraz bidenomika, in zagotavljal, da deluje ter bo prinesla povrnitev t. i. ameriških sanj.

"Tega imena si nisem izmislil jaz. Mislim pa, da je to načrt, ki ga z veseljem imenujem bidenomika," je o svoji gospodarski politiki v Chicagu povedal Biden, ki za ponovno izvolitev leta 2024 potrebuje spremenjen odnos Američanov do tega vprašanja.

"Na položaj sem prišel odločen, da spremenim gospodarsko usmeritev te države, da se premaknemo od ekonomije kapljanja navzdol," je dejal Biden, s čimer je imel v mislih republikansko gospodarsko teorijo, ki pravi, da če gre bogatim dobro zaradi nizkih davkov, bo šlo dobro tudi vsem ostalim. "Ta pristop ni deloval za srednji razred. Povečal je primanjkljaj in neenakosti ter oslabil našo infrastrukturo. Ljudem je vzel dostojanstvo, ponos in upanje," je dejal Biden.

V Beli hiši menijo, da bo Bidnov govor spodbudil večjo ozaveščenost o njegovi politiki in povečal razumevanje demokratskih volivcev na področju gospodarstva. Predsednikovi zavezniki sicer priznavajo, da ima veliko Američanov še vedno slabo mnenje o gospodarstvu, vendar opozarjajo, da so bili dejanski gospodarski podatki novembra lani, ko so demokrati na vmesnih volitvah dosegli boljši rezultat od pričakovanega, precej slabši. Foto: Pexels

Bidenomika naj bi po njegovih besedah obratno poskrbela za gospodarsko rast od zgoraj navzgor oziroma vsaj od srednjega razreda naprej. "Podpiramo ciljno usmerjene naložbe za krepitev ameriške gospodarske varnosti, nacionalne varnosti, energetske varnosti in podnebne varnosti," je dejal.

Bidnovi sodelavci pravijo, da jih opogumljajo podatki, ki kažejo, da je stališča Američanov mogoče spremeniti z doslednim sporočilom, kar nameravajo izpeljati s turnejo po ZDA v naslednjih treh tednih. Upajo, da bo ponavljanje Bidnovih dosežkov, skupaj s poudarjanjem razlik s politiko republikancev, volivce do novembra 2024 spravilo na Bidnovo in demokratsko stran.

Brezposelnost je trenutno na nizki 3,7-odstotni letni stopnji, inflacija je padla z 9,1 na 4,0 odstotka letno, napovedane recesije pa ni na spregled. Po ZDA potekajo razna gradbena in druga dela, ki se financirajo iz zakona o obnovi infrastrukture, proračunski primanjkljaj se je krepko zmanjšal, Američani, ki zaslužijo manj kot 400 tisoč dolarjev na leto, pa v skladu z Bidnovimi predvolilnimi obljubami niso plačali nič več davkov kot prej.



Vendar pa zadnja anketa tiskovne agencije AP ugotavlja, da Bidnovo gospodarsko politiko odobrava le 34 odstotkov Američanov. Podpira jo tudi le 60 odstotkov demokratov in le 30 odstotkov Američanov meni, da je nacionalno gospodarstvo v dobrem stanju. To je sicer pet odstotnih točk več kot maja.