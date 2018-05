Znan je datum, kdaj se bosta srečala Trump in Kim Džong-Un

"Oba se bova trudila ustvariti pomemben trenutek za svetovni mir," je še tvitnil ameriški predsednik.

Kim je v sredo v znak dobre volje izpustil tri talce korejsko-ameriškega rodu. Dva od talcev, ki so ju v sredo predali državnemu sekretarju Miku Pompeu, sta delala na edini zasebno financirani visokošolski ustanovi v Pjongjangu, ustanovljeni z denarjem ameriških krščanskih misijonarjev. Tretji se je ukvarjal s turizmom ob meji z Rusijo.

Trump je v kratkem pogovoru z novinarji v sredo dejal, da ceni Kimovo odločitev o izpustitvi Američanov, severnokorejski mediji pa so poročali, da je Kim to storil na uradni predlog predsednika ZDA.

Trump je izpuščene talce danes sprejel na vojaškem letališču Andrews pri Washingtonu.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!