ZN: V Iraku in Siriji še do 30.000 borcev IS

V Iraku in Siriji je še vedno med 20.000 in 30.000 borcev džihadistične skupine Islamska država (IS), čeprav je bila ta poražena. Ustavljeno je bilo novačenje svežih borcev, so danes sporočili v Združenih narodih. Kakih 3000 do 4000 borcev je sicer že odšlo v Libijo, večina pa jih odhaja v Afganistan.

Gre za ugotovitve posebne skupine za spremljanje aktivnosti IS in teroristične mreže Al Kaida, ki vsakih šest mesecev poroča Varnostnemu svetu Združenih narodov. Opozorili so še, da je med temi borci še vedno tudi znatno število tujih borcev.

IS je pred leti nadzirala obsežna območja v Siriji in Iraku, a so jo konec lanskega leta uspešno pregnali iz "prestolnice" Raka v Siriji in Mosula, drugega največjega mesta v Iraku. Skupina je zdaj omejena le še na nekaj majhnih žepov v vzhodni Siriji.

IS ostaja aktivna v obliki "spečih celic"

V ZN so sicer opozorili, da IS ostaja aktivna v obliki "spečih celic" in da bi še vedno lahko sprožila napade na ozemlju Sirije.

Večina borcev IS naj bi se zdaj umikala zlasti v Afganistan. Tam naj bi jih že bilo med 3500 in 4500, njihovo število pa se še povečuje.

Skupina je aktivna tudi v Libiji, ne odhajajo pa borci na druga krizna žarišča, kot je na pa primer Jemen. Tam ima IS le med 250 do 500 borcev, medtem ko jih ima Al Kaida med 6000 in 7000.

V ZN tudi ocenjujejo, da se je novačenje borcev IS v tujini praktično ustavilo. Prav tako so usahnili viri financiranja, čeprav naj bi IS še vedno dobila določena sredstva od prodaje nafte s severovzhoda Sirije.