ZN: Leta 2050 bo na svetu 9,7 milijarde ljudi

Število prebivalcev na svetu se bo z današnje 7,7 milijarde do leta 2050 povzpelo na 9,7 milijarde, pri čemer se bo podvojilo število prebivalcev v podsaharski Afriki, kaže poročilo, ki so ga v ponedeljek objavili Združeni narodi.

Do leta 2100 naj bi se število prebivalcev povečalo na 11 milijard, izhaja iz poročila oddelka ZN za gospodarske in socialne zadeve z naslovom Obeti za svetovno prebivalstvo.

Do leta 2050 bo več kot polovica prebivalstva živela v devetih državah

Združeni narodi poudarjajo, da se svet na splošno vse bolj stara, ter napovedujejo, da bo polovica rasti prebivalstva potekala le v devetih državah, medtem ko se bo ob upadanju stopnje rodnosti drugje po svetu rast prebivalstva umirjala.

Foto: Getty Images Poročilo predvideva, da bo do leta 2050 več kot polovica svetovnega prebivalstva živela v devetih državah: Indiji, Nigeriji, Pakistanu, Demokratični republiki Kongo, Etiopiji, Tanzaniji, Indoneziji, Egiptu in ZDA.

Indija naj bi leta 2027 postala najbolj poseljena država na svetu. Na Kitajskem pa bo v obdobju med letoma 2019 in 2050 število prebivalstva upadlo za 2,2 odstotka.

Najnižja, 2-odstotna stopnja rasti je predvidena v Evropi in Severni Ameriki. Poročilo navaja, da bo do leta 2050 eden od štirih ljudi, ki živijo v Evropi in Severni Ameriki, star 65 let ali več.

Napovedujejo zvišanje pričakovane življenjske dobe

Leta 2018 so prebivalci, stari 65 let in več, po vsem svetu prvič v zgodovini presegli število otrok, mlajših od pet let. Projekcije pa kažejo, da se bo ob trendu staranja prebivalstva leta 2050 več kot podvojilo število ljudi, starejših od 65 let.

Foto: Getty Images Po letu 2010 je zaradi nizke stopnje rodnosti 27 držav zabeležilo padec števila prebivalcev za najmanj en odstotek. Poročilo navaja, da je število smrti višje od števila rojstev v Belorusiji, Estoniji, Nemčiji, na Madžarskem, v Italiji, na Japonskem, v Rusiji, Srbiji in Ukrajini, vendar pa naj bi izgubo prebivalstva v teh državah v prihodnje izravnali s prilivom migrantov.

Splošna stopnja rodnosti v svetu, ki je bila leta 1990 3,2 otroka na žensko v rodni dobi, se bo po pričakovanjih leta 2019 znižala na 2,5 otroka, leta 2050 pa na 2,2 otroka na žensko v rodni dobi. To je po podatkih ZN blizu najmanjšemu številu rojstev, ki je potrebno za nadomeščanje generacij, in sicer 2,1 otroka na žensko v rodni dobi.

Poročilo ZN prav tako napoveduje zvišanje pričakovane življenjske dobe, tudi v revnih državah, kjer je trenutno sedem let nižja od svetovnega povprečja.

V povprečju naj bi pričakovana življenjska doba v letu 2050 dosegla 77,1 leta v primerjavi s trenutno, ki je 72,6 leta, je zapisano v poročilu. Leta 1990 je bila povprečna življenjska doba v svetu 64,2 leta.