Zimske vremenske razmere ohromile promet na Balkanu

Zimske vremenske razmere so danes ohromile promet na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Črni gori. Zaradi vetra je samo za osebne avtomobile odprta avtocesta Reka-Zagreb med odcepoma Kikovica in Delnice, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak). Tudi v BiH in Črni gori svetujejo previdno vožnjo zaradi snega in ledu na cestah.

Hak navaja, da zaradi vetra in snega ni cestne povezave med notranjostjo države ter Primorjem in hrvaško Istro za tovornjake in vlačilce s priklopniki. So pa avtocesto med Zagrebom in Splitom za ves promet odprli nekaj po pol osmi uri zjutraj.

Sneži v večjem delu notranjosti Hrvaške

Prometne omejitve za avtobuse, vozila s kamp prikolicami in motocikli veljajo tudi na mostu na otok Krk ter na več državnih in lokalnih cestah v hrvaškem Primorju. Sneži v večjem delu notranjosti Hrvaške, zimske razmere pa so na večini cest v Gorskem kotarju in Liki.

Hrvaški meteorologi napovedujejo, da bodo padavine v drugem delu dneva ponehale, tudi veter bo postopoma pojenjal.

Na severu Črne gore je snežilo že v ponedeljek

Iz avto-moto zveze BiH opozarjajo na sneg in led na cestiščih, posebej v zahodnem delu države. Voznikom svetujejo, naj prilagodijo hitrost in način vožnje pogojem na cestah.

Za osrednjo in južno Črno goro so danes zaradi vremena razglasili rdeči alarm. Na severu Črne gore je snežilo že v ponedeljek. V Kolašinu so namerili sedem centimetrov snega.

Zaradi močnega sneženja je danes na avstrijskem Koroškem močno oviran promet. Zaradi številnih prometnih nesreč je bilo zjutraj več cest tudi po več ur zaprtih.