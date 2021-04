Zgodba, ki seže do srca: 81-letni italijanski Robinson Crusoe mora z otoka #video

Otok Budelli, ki je znan predvsem po rožnati plaži oziroma plaži z rožnatim peskom, je nenaseljen. Na njem že od leta 1989 živi Mauro Morandi, upokojeni učitelj, ki je na otrok zašel po naključju, ko se je njegov čoln pokvaril. Takratni oskrbnik se je odločil, da se bo kmalu upokojil, Morandi pa je nato prodal svoj čoln, opustil jadranje in prevzel njegovo vlogo.

"Po 32 letih tu me žalosti, da odhajam," je dejal Morandi. Foto: Facebook V tem času je Morandi raziskal vse skale, drevesa in živalske vrste. Dolga leta je brez težav varoval otrok, čistil poti, ohranjal nedotaknjene plaže in poučeval izletnike, ki so se na otoku ustavili na enodnevnem izletu. Turistom je sicer prepovedano hoditi po rožnati plaži, saj se je prepogosto dogajalo, da so od tam odnašali edinstveni pesek, lahko pa otok obiščejo s čolnom in hodijo po poti za plažo.

Zdaj pa je 81-letnik sporočil, da je njegova zgodba na otoku končana. Popustil je pritiskom oblasti, naj odide, zato se bo konec meseca odselil v majhno stanovanje v bližnji La Maddaleni, kjer bo še vedno živel ob robu mesta, v mesto se bo odpravil zgolj po nakupih, preostali čas pa se bo držal bolj sam zase, v bližini morja.

Upravitelji nacionalnega parka mu očitajo, da je hišo, kjer živi, spreminjal brez dovoljenja. Foto: Facebook

Morandi je še pojasnil, da se je za odhod odločil zaradi številnih groženj deložacije. Upravitelji nacionalnega parka La Maddalena, ki otok Budelli upravljajo od leta 2016, namreč želijo njegov dom spremeniti v središče za okoljsko vzgojo. Morandiju tudi očitajo, da je stavbo, v kateri živi, spreminjal brez dovoljenj.

Dokler je bil otok v lasti zasebnega podjetja, Morandi ni imel nobenih težav in je mirno živel in skrbel za otrok. Ko je podjetje propadlo, je bil otrok prodan poslovnežu z Nove Zelandije, s katerim je Morandi prav tako uspešno sodeloval. Nato je po številnih protestih italijanski vladi uspelo doseči, da se je otrok vrnil v javno upravljanje.

Zgodba, ki je naletela na burne odzive

Zgodbo Maura Morandija so povzeli številni mediji, med drugim The Guardian in CNN, prav tako so mu podporo izrazili številni posamezniki na družbenih omrežjih, kjer so ustanovili tudi podporno skupino. V zadnjem obdobju je pozornost pritegnilo tudi več peticij, podpisalo jih je na tisoče ljudi, ki vztrajajo, da mora Morandi ostati na otoku, češ da nikomur ne škoduje, ravno nasprotno – je nekakšen zaščitni znak otoka.

"Odstranim smeti s peska in preprečim, da bi vsiljivci ponoči prihajali sem, da bi delali nered. Resnica je, da sem edini, ki je do zdaj skrbel za Budelli in opravljal nadzor, kar bi morali opravljati upravljalci parka," je dejal Morandi. Foto: Facebook Selitev 81-letnega skrbnika otoka je naletela na jezne odzive, številni so prepričani, da se bo s tem začelo uničenje raja, Morandi pa je dejal le: "Upam, da bo tudi moj naslednik lepo skrbel za otok in ga ščitil, kot sem ga jaz."

Mauro Morandi je na Facebooku redno objavljal utrinke življenja na otoku: