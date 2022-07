Zelenski: Za to bo prišlo maščevanje #vŽivo

157. dan vojne v Ukrajini. Ukrajina je pozvala Združene narode in Rdeči križ, naj se dovoli preiskava smrti več kot 50 ukrajinskih vojnih ujetnikov v napadu na zasedenem ozemlju. Rdeči križ je že sporočil, da išče dostop do zapora, da bi pomagal pri evakuaciji in zdravljenju ranjenih. Ukrajina in Rusija sta sicer druga drugo obtožili napada na taborišče. Zelenski je že napovedal maščevanje.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



7.10 Zelenski: Za to bo prišlo maščevanje

7.06 Ukrajina: Rusi so zagrešili grozljiv zločin, Rusija: gre za provokacijo

Kaj natančno se je zgodilo v ujetniškem taborišču v Olenivki, ki ga nadzoruje separatistična Ljudska republika Doneck, ki jo podpira Rusija, ostaja nejasno. Ukrajina pravi, da je Rusija napadla mesto, da bi uničila dokaze o mučenju in ubijanju. A je Rusija sporočila, da so taborišče zadele ukrajinske natančne rakete.

Volodomir Zelenski je v odzivu dejal, da gre za namerni vojni zločin in množični pomor ukrajinskih ujetnikov. "Vsak okupator, ki zlorablja Ukrajince, jih muči in ubija, bi moral vedeti, da bo za to prišlo maščevanje," je še dejal.

Zelensky: Russian attack on Olenivka detention center is a deliberate war crime and mass murder of Ukrainian POWs.



“Every occupier who abuses Ukrainians, who tortures and kills, should know that there will be retribution for this.” pic.twitter.com/I76U2X9NUx — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 29, 2022

Ruske oblasti so obtožile Kijev, da je včeraj ponoči s pomočjo raketnega sistema Himars obstreljeval zapor za ukrajinske vojne ujetnike v bližini mesta Olenivka v regiji Doneck, ki je trenutno pod nadzorom proruskih separatistov. V napadu naj bi bilo ubitih 53 vojnih ujetnikov, 75 pa ranjenih. Kijev je obtožbe že zanikal in za napad okrivil Rusijo.

Kijev je obtožbe zanikal. "Ukrajinske oborožene sile, ki v celoti spoštujejo in izpolnjujejo načela ter norme mednarodnega humanitarnega prava, nikoli niso izvajale in ne izvajajo obstreljevanja civilne infrastrukture, zlasti ne krajev, kjer so verjetno vojni ujetniki," je v izjavi včeraj sporočila ukrajinska vojska.

Svetovalec ukrajinskega ministra za notranje zadeve Anton Geraščenko je na Twitterju objavil fotografijo obstreljenega zapora, kjer so proruski separatisti zadrževali ukrajinske ujetnike iz Azovstala.