"Razmere so izredno težke na več delih frontne črte, kjer so ruske enote zbrale največje rezerve," je dejal Volodimir Zelenski v ponedeljek po obisku bojišč na vzhodu države. Izpostavil je, da Ukrajina potrebuje topništvo, sisteme zračne obrambe in orožje daljšega dosega.

Kdaj bo Ukrajina dobila pomoč, ki jo krvavo potrebuje?

Ameriški predsednik Joe Biden je sicer konec tedna Zelenskemu izrazil prepričanje, da bo kongres ZDA kmalu odobril dodatno pomoč, ki je predmet političnih preigravanj med demokrati in republikanci v Washingtonu. Podobno je danes ocenil ukrajinski premier Denis Šmihal, ki je na obisku na Japonskem.

Šmihal meni, da bo kongres kmalu odobril pomoč in da bo lahko Ukrajina nadaljevala svoj boj z mednarodno podporo, ob tem pa je zavrnil ugibanja glede pomanjkanja podpore v svetu.

"Ne moremo govoriti o utrujenosti, saj gre za eksistenčno vojno - ne moreš biti utrujen, ko se boriš za svojo prihodnost, za svoje življenje ... Za svetovni varnostni red," je dejal.

V Ukrajini kljub silovitim bojem že več mesecev ni bilo bistvene spremembe na frontnih črtah. Konec tedna so se ukrajinske sile umaknile iz Avidijvke v regiji Doneck, kjer so se mesece borili z ruskimi vojaki, ki so naposled prevzeli nadzor nad mestom.