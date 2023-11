Na natečaju za preobrazbo 12 tisoč kvadratnih metrov velikega parkirišča ob dunajski tržnici Naschmarkt je zmagal projekt krajinske arhitektke Sabine Dessovic, ki je z avstrijskim arhitekturnim birojem Mostlikely prijavila projekt Cvetoči Naschmarkt. Celovito preobrazbo naj bi začeli jeseni 2024.

Trenutno parkirišče je eden od večjih vročinskih otokov v mestu. Foto: WGM/Christian Fürthner

Preden so se lotili zbiranja predlogov za preureditev parkirišča v središču mesta, so za mnenje povprašali tudi Dunajčanke in Dunajčane. Ti so si soglasno zaželeli, da se ohrani priljubljeni bolšji sejem ter več zelenih površin. Tako je predvidena zasaditev 65 novih dreves, veliko travnatih površin in pisanih gredic ter številni vodni elementi, ki bodo poskrbeli za ohladitev v vročih mesecih.

Eden največjih vročinskih otokov na Dunaju bo v prihodnjem letu doživel preobrazbo. Foto: Mostlikely Architecture DnD Landschaftsplanung

Glavna zvezda zelene oaze bo 250 kvadratnih metrov veliko vodno igralo, ki bo s prilagodljivim upravljanjem zagotavljalo ohladitev za vse generacije, so v sporočilu za javnost zapisali v Mednarodni pisarni mesta Dunaj v Ljubljani.

Dunajčani so si zaželeli več zelenih površin in prostora za druženje. Foto: Mostlikely Architecture DnD Landschaftsplanung

Po novem bo priljubljen bolšji sejem zasnovan kot vsestranski odprt prostor, uporabljali ga bodo za različne ustvarjalne dejavnosti, kot so kino na prostem, kolesarski tečaji, literarni večeri in tečaji joge.

Za stojnice na tržnici bo še naprej na voljo 1.580 kvadratnih metrov površine, prav tako bodo ohranili cesto, ki omogoča dostop do stojnic.

Na trgu Landparteienplatz naj bi nastala dodatna tržnica, namenjena regionalnim in sezonskim izdelkom. Tržnica bo lahko obratovala vse leto, na strehi pa je predviden cvetoči vrt, na katerem se bodo obiskovalci lahko družili, so še zapisali v sporočilu za javnost.