ZDA zavrle odločitev glede izpustitve iranskega tankerja v Gibraltarju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče v Gibraltarju naj bi danes odločilo glede izpustitve iranskega tankerja, ki so ga tamkajšnje oblasti zasegle 4. julija. A so sodniki po posredovanju ZDA odločanje preložili, poročata ameriška televizija CNN in časnik Gibraltar Chronicle.