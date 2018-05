ZDA uvedla sankcije proti guvernerju centralne banke Irana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finančni minister ZDA Steven Mnuchin je sporočil, da ZDA ne bodo dovolile iranske zlorabe mednarodnega finančnega sistema za podporo terorističnim dejavnostim. Dodal je, da mora mednarodna skupnost ostati pozorna na tovrstne dejavnosti Irana.

ZDA so že v četrtek uvedle sankcije proti devetim Irancem in podjetjem zaradi manipulacij trga valut in transferjev denarja za republikansko gardo v sodelovanju s centralno banko Irana.

Seif je sicer v težavah tudi v Iranu, kjer polovica poslancev zahteva, naj ga predsednik Hasan Rohani odstrani s položaja zaradi dejanj, ki so privedla do slabitve valute rial.

Omenjene sankcije ZDA so sicer šele začetek vala podobnih, ki se bo dvignil avgusta, ker se je predsednik Donald Trump umaknil iz iranskega jedrskega sporazuma. ZDA bodo ponovno uvedle sankcije, ki so veljale pred sporazumom iz leta 2015. Že 7. avgusta bo veljala prepoved nakupa dolarjev s strani iranske vlade.