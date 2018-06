ZDA stopile v bran svojemu veleposlaniku v Nemčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA so stopile v bran svojemu veleposlaniku v Nemčiji Richardu Grenellu, ki je v državi gostiteljici dvignil precej prahu z izjavo, da si želi okrepiti konservativne sile v Evropi. Kot je sporočilo ameriško zunanje ministrstvo, imajo veleposlaniki pravico izraziti svoje mnenje.

Kot je minuli konec tedna dejal Richard Grenell, v Evropi vidi val podpore konservativnim silam zaradi "propadlih politik na levici". Dodal je, da si "absolutno želi okrepiti druge konservativce po vsej Evropi". "Glede tega ni vprašanja in zame je to vznemirljiv čas," je dejal v pogovoru za ameriško spletno stran Breitbart.

Ker naj bi šlo za vpletanje v nemške notranje zadeve in neprimerne izjave za diplomata, se je nanj usulo precej kritik, voditelji z levega političnega pola v Nemčiji pa so celo pozivali, naj se ga odpokliče s položaja veleposlanika. Podobne pozive je bilo slišati tudi od nekaterih politikov v ZDA.

"Veleposlaniki imajo pravico izraziti svoje mnenje"

Nemški notranji minister Heiko Maas je v torek dejal, da je seznanjen z Grenellovimi izjavami in kritikami na njegov račun. "Zagotovo je nekaj stvari, o katerih se je treba pogovoriti, in je tako dobro, da veleposlanika jutri sprejme Andreas Michaelis," je glede danes predvidenega srečanja z državnim sekretarjem na nemškem zunanjem ministrstvu v torek dejal Maas.

Ameriško zunanje ministrstvo Grenellu stoji ob strani. Kot je v torek dejala tiskovna predstavnica Heather Nauert, imajo "veleposlaniki pravico izraziti svoje mnenje". "So predstavniki Bele hiše, naj gre za to administracijo ali druge administracije, in izražajo svoja mnenja," je na vprašanje, ali je Grenell izrazil stališča vlade predsednika Donalda Trumpa, dejala Nauertova.

Tudi sam Grenell je branil svoje izjave in na Twitterju že v ponedeljek zanikal, da bi kot ameriški veleposlanik podprl katerokoli evropsko stranko ali kandidata. A kot je dodal, "vztraja pri komentarju, da doživljamo prebujenje tihe večine - tistih, ki zavračajo elite in njihov mehurček".