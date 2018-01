ZDA objavile seznam Rusov, ki bi jih lahko prizadele sankcije

Finančno ministrstvo ZDA je objavilo seznam ruskih uradnikov in poslovnežev, ki so blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in bi jih lahko prizadele morebitne sankcije ZDA. Na seznamu sta se med drugimi znašla ruski zunanji minister Sergej Lavrov in premier Dmitrij Medvedjev.

Na sedem strani dolgem seznamu so se poleg Lavrova in Medvedjeva znašli tudi vodilni predstavniki ruskih obveščevalnih služb. Prav tako so na seznamu direktorji velikih državnih podjetij, kot so energetska giganta Rosneft in Gazprom, ruska banka Sberbank in energetsko podjetje Rosatom, ter ruskega letalskega prevoznika Aeroflot.

Med ruskimi oligarhi so na seznamu po poročanju ruske tiskovne agencije Tass med drugimi rusko-uzbekistanski poslovni magnat Ališer Usmanov, ruski milijarder Roman Abramovič in ruski poslovnež Sulejman Kerimov, ustanovitelj ruskega podjetja za varnost na svetovnem spletu Kaspersky Lab Eugene Kasperski, direktor ruske Alfa banke, največje ruske komercialne banke, Petr Aven in ruski podjetnik Vladimir Potanin.

Na seznamu ZDA je tudi ruski premier Dmitrij Medvedjev. Foto: Matej Leskovšek

Iz Kremlja so sporočili, da bodo seznam podrobno proučili in da se pri odzivanju ne bodo prepustili čustvom.

"Proučiti moramo to objavo, natančno proučiti ta seznam brez primere, ki vključuje člane najvišjega ruskega vodstva. Ni prvič, da se moramo spopasti z dokaj nasilnimi pripombami na svoj račun, zato se ne smemo predati čustvom,'' je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Objava ameriškega seznama sicer še ne pomeni uveljavitve sankcij proti posameznikom, je pa sprožil preplah med ruskimi bogataši, ker bi jim lahko uvrstitev nanj onemogočila posle v ZDA ali pa bi ga v prihodnosti uporabili za sankcije.

Seznam predvsem v opozorilo Putinu

Ta politični seznam naj bi bil predvsem sporočilo Putinu, da bo moral za vpletanje v ameriške predsedniške volitve leta 2016 plačati visoko ceno.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP naj bi bilo na seznamu skupno 114 politikov in 96 poslovnežev, za katere ZDA menijo, da so blizu ruskemu predsedniku. Premoženje vsakega od teh posameznikov naj bi bilo vredno najmanj milijardo ameriških dolarjev.