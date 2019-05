ZDA izdale opozorilo za potniška letala pri preletih Perzijskega zaliva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki FAA so se za opozorilo odločili zaradi povišanih vojaških dejavnosti in napetosti v regiji. Foto: Boeing

Ameriška zvezna uprava za civilno letalstvo (FAA) je opozorila ameriške letalske družbe, ki letijo nad Perzijskim zalivom, k previdnosti zaradi povišanih vojaških dejavnosti in povečanih političnih napetosti v regiji. Nasvet, ki zadeva tudi Omanski zaliv, je FAA objavila v času naraščanja napetosti med ZDA in Iranom.

Okrepljene napetosti v regiji pomenijo povečano nenamerno tveganje za ameriške civilne polete zaradi potencialnih napačnih izračunov ali napačne identifikacije, opozarjajo predstavniki FAA. Ameriške letalske družbe so tudi opozorili, da bi letala nad območjem lahko naletela na nenamerne motnje navigacijskega sistema in motnje komunikacij, do katerih bi lahko prišlo brez opozorila.

Trump poudaril, da si ne želi vojne z Iranom

Washington je v regiji zaradi "iranske grožnje" namestil letalonosilko z bombniki B-52. Uprava predsednika Donalda Trumpa je prav tako umaknila nenujno diplomatsko osebje iz Iraka zaradi groženj iraških milic s podporo Teherana. Trump je sicer zagotovil, da si ne želi vojne z Iranom.

Odnosi med Iranom in ZDA so se skalili po prihodu Trumpa v Belo hišo, še zlasti pa po njegovi odločitvi, da ZDA enostransko izstopijo iz mednarodnega jedrskega sporazuma z Iranom, ker da ta državi ne bo preprečil razvoja jedrskega orožja. Proti Iranu je Trump spet uvedel tudi sankcije.

Teheran je prejšnji teden objavil, da tudi Iran ne bo več spoštoval določenih določil iz jedrskega sporazuma. Hkrati je zagrozil, da bo blokiral Hormuško ožino, strateško pomembno plovno pot za večino svetovne nafte, ki prihaja iz Perzijskega zaliva. ZDA so nato na območje napotile letalonosilko.