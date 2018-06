ZDA bodo Panami izročile nekdanjega predsednika Martinellija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA bodo Panami izročile nekdanjega predsednika Ricarda Martinellija, ki so ga junija 2017 aretirali v Miamiju. Kot je v nedeljo po lokalnem času sporočilo panamsko zunanje ministrstvo, se bo Martinelli v Panamo vrnil z zasebnim letalom. Kdaj naj bi se to zgodilo, niso objavili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po nekaterih neuradnih navedbah naj bi 66-letni Martinelli v domovino prispel v nekaj urah.

Sodišče v ZDA je septembra lani odredilo njegovo izročitev. Pred tem je Interpol za njim izdal tiralico. Martinelliju, ki je bil predsednik Paname med letoma 2009 in 2014, med drugim očitajo, da je odredil nezakonito prisluškovanje opoziciji, podjetnikom in novinarjem, poneverbe in zlorabo oblasti.

Panama je od ZDA, kamor se je Martinelli zatekel leta 2015, zahtevala njegovo izročitev.