Zaskrbljujoče obtožbe človeka, ki mu Putin verjame na besedo

01:51 Še en povsem "običajen" večer na ruski državni televiziji

00.21 Eden Putinovih najtesnejših sodelavcev obtožuje Poljsko, da si želi prisvojiti dele Ukrajine

Ruska državna televizija Rossiya-1 (Rusija-1), ki je v zadnjih tednih tudi na Zahodu postala bolj prepoznavna zaradi pogovornih oddaj, katerih voditelji in gostje Putina odkrito pozivajo k sprožitvi tretje svetovne vojne ter se naslajajo nad uničevalnim potencialom (ruskega) jedrskega orožja, je v torek zvečer znova postregla z zdaj že običajno porcijo dehumanizacije in demonizacije ukrajinskih državljanov in vojakov.

Meanwhile in Russia, propagandists on Kremlin-controlled state television are having another normal day, arguing that the war against Ukraine can be over only after they move the borders far enough and drive a stake through Zelensky's heart. Watch: pic.twitter.com/NiZD0hqHy6 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 31, 2022

"To so demoni, to so zli duhovi, poglejte jih," je fotografijo ene od ukrajinskih vojakinj bojevito opisoval televizijski komentator televizije v službi Kremlja. Dodal je, da bo vojne v Ukrajini konec, ko si bo Rusija prisvojila dovolj ukrajinskega ozemlja in ko bodo "Zelenskemu skozi srce porinili lesen kol".

Nikolaj Patrušev, eden od silovikov, kot se imenujejo člani najožjega kroga ruskega predsednika Vladimirja Putina, in eden od arhitektov ruskih prizadevanj za domnevno "denacifikacijo Ukrajine" - prav on naj bi Putina prepričal, da je sosednja država tako rekoč reinkarnacija Tretjega rajha -, je svoj pogled v torek uperil v Poljsko.

Patrušev Poljski, pa čeprav za to nima nobenega konkretnega argumenta, očita, da želi prekršiti ukrajinsko ozemeljsko suverenost in si priključiti dele zahodne Ukrajine, je v torek poročala ruska tiskovna agencija Interfax. Dodal je, da imajo "zahodni partnerji" Ukrajine z njenim ozemljem posebne namene, čeprav ni jasno definiral, kakšne.

Patrušev naj bi imel na situacijo v Ukrajini podobne poglede kot Vladimir Putin. Ne le to, prav on naj bi bil eden od ključnih mož, ki so Putina prepričali, da je invazija sosednje države nujna in v interesu varnosti domovine. Foto: Reuters

Svojih navedb, da se Poljska domnevno že premika v smeri aneksacije ukrajinskega ozemlja, Patrušev ni podprl s kakršnimi koli dokazi. Njegov edini argument je bila nedavna izjava poljskega predsednika Andrzeja Dude, ki je po majskem srečanju z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim dejal, da bi "morala meja med Poljsko in Ukrajino združevati in ne razdvajati", Zelenski pa je takrat dejal, da bo srečanje s poljskim predsednikom "pospešilo mejne postopke".

Večini je bilo takrat jasno, da sta se voditelja držav s temi izjavami najverjetneje zavezala k tesnejšemu sodelovanju, ne pa k temu, da bi Poljska posrkala dele Ukrajine.

Patrušev, ki je bil v začetku meseca maja izpostavljen kot morebitna zamenjava za Vladimirja Putina na čelu Rusije, če bi moral predsednik na nujno operacijo, sicer ni edini visoki ruski uradni ali vojaški zaveznik, ki je imel v zadnjem času kaj za povedati o Poljski.

Ruski poslanec Oleg Morozov je tako sredi maja predlagal, da bi morala Rusija po Ukrajini napasti prav Poljsko, da ga zanima Poljska in da bi jo napadel, če ne bo vzela nazaj orožja, ki ga je poslala Ukrajini, pa je prejšnji teden izjavil tudi čečenski poveljnik Ramzan Kadirov.