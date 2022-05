Ruski politik bi še več vojne: "Naslednja je na vrsti Poljska"

Ker je Poljska domnevno užalila Rusijo, ruski politik zanjo predlaga ukrajinski tretma

Oleg Morozov je na svojem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram danes obsodil nedavne izjave poljskega predsednika vlade Mateusza Morawieckega, ki je dejal, da bi bilo treba izkoreniniti rusko pošastno ideologijo, in predlagal, da Rusija po "denacifikaciji" Ukrajine za svojo naslednjo tarčo izbere Poljsko.

"Poljska pravi, da je Rusija kot rak in da bi morali Ukrajini plačati za škodo, ki smo jim jo povzročili. S tem nam daje razlog, da bo po tem, ko opravimo z Ukrajino, naslednja na vrsti za denacifikacijo," je na Telegramu zapisal Morozov.

Kako si v Kremlju razlagajo pojem denacifikacija, vemo od 24. februarja, ko je Rusija s pojasnilom, da gre za denacifikacijo in ne vojno, napadla Ukrajino.

Rusija in Poljska sta trenutno sicer na diplomatski bojni nogi. Uradna Varšava namreč močno obsoja dejanja Rusije v Ukrajini, izgnala pa je tudi 45 ruskih diplomatov. Na Poljskem so pred dnevi napadli tudi ruskega veleposlanika in ga polili z rdečo barvo.

Poljski Rusija ni ostala dolžna in je prav tako izgnala diplomate, obenem pa od Varšave zahtevala opravičilo in ustrezno ukrepanje zaradi incidenta z veleposlanikom in rdečo barvo. V nasprotnem primeru bo Moskva primorana sprejeti ukrepe, so opozorili takrat. Kakšne, še ni jasno.