Zaskrbljujoče novice iz Sarajeva. Pri Fajonovi opozarjajo: To je nesprejemljivo

"Po poročanju medijev, naj bi ministri iz vrst entitete Republike Srbske na Svetu ministrov BiH na njihovi torkovi seji Sloveniji in še nekaterim drugim državam članicam EU blokirali izvedbo evropskih volitev na njihovih veleposlaništvih v Sarajevu," so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve in dodali, da bi bila zavrnitev soglasja v izrecnem nasprotju z evropsko usmeritvijo Bosne in Hercegovine in ustaljeno prakso vzajemnosti za izvajanje volitev.

Vlada BiH v torek ni odobrila, da bi državljani Slovenije, Poljske in Romunije na evropskih volitvah 9. junija lahko glasovali na veleposlaništvih svojih držav v BiH. Svet ministrov predloga ni podprl, ker so mu nasprotovali ministri iz Republike Srbske zaradi podpore omenjenih držav resoluciji ZN o genocidu v Srebrenici, poroča STA.

"Slovenija bo tudi v prihodnje BiH podpirala na njeni evropski poti"

"Slovenija uradnega obvestila o zavrnitvi soglasja za izvedbo volitev na slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v BiH doslej ni prejela. Zavrnitev soglasja bi bila v izrecnem nasprotju z evropsko usmeritvijo Bosne in Hercegovine in ustaljeno prakso vzajemnosti za izvajanje volitev. Zato pričakujemo, da do tega ne bo prišlo," poudarjajo na zunanjem ministrstvu, ki ga vodi ministrica Tanja Fajon.

Politizacija vprašanja, kot je izvedba evropskih volitev držav članic Evropske unije s strani države, ki je prav nedavno dobila zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj za članstvo v EU, je po njihovih besedah nesprejemljiva. "Tako kot doslej, bo Slovenija tudi v prihodnje BiH podpirala na njeni evropski poti, ob pogoju, da bo BiH spoštovala temeljne vrednote EU.Slovenija tudi pričakuje, da si bodo za vztrajanje na evropski poti prizadevali vsi politični odločevalci v BiH," so sklenili.

Sledi še drugi krog glasovanja

To je bil šele prvi krog glasovanja vlade BiH o vprašanju izvedbe evropskih volitev. Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug bo državljanom Slovenije, Romunije in Poljske onemogočeno glasovanje na evropskih volitvah v BiH, če ministri iz navedene entitete tudi v drugem krogu glasovanja ne bodo podprli predloga.

V predlogu je zunanje ministrstvo BiH svetu ministrov predlagalo sprejem diplomatskih not veleposlaništev Slovenije, Poljske in Romunije in soglasje za organizacijo glasovanja v teh veleposlaništvih za svoje državljane, ki bivajo v BiH.

Po poročanju Tanjuga, ki navaja tiskovno agencijo entitete Srna, so proti glasovali minister za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Staša Košarac, finančni minister Srđan Amidžić ter namestnika obrambnega ministra in ministra za promet Aleksandar Goganović in Ognjen Anjić.

Generalna skupščina Združenih narodov je 23. maja sprejela resolucijo, ki 11. julij razglaša za mednarodni dan spomina na genocid v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov v samo nekaj dneh julija 1995 ubile več kot 8000 Bošnjakov. V resoluciji obsojajo zanikanje genocida in poveličevanje obsojencev za vojne zločine. V besedilu pa nikjer ne obsojajo Srbov ali Srbije.

Kljub temu sta bili proti njej odločno Republika Srbska in Srbija, ki genocida v Srebrenici ne priznavata, ni pa jima niti tuje poveličevanje vojnih zločincev, s trditvijo, da pomeni napad na celoten srbski narod.