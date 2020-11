Zaradi Tita jim grozijo, da jih ne bodo spustili v Evropo

V Bolgariji so prepričani, da je Tito dal novo identiteto in ime narodu, ki se je pred tem opredeljeval za bolgarskega.

V Bolgariji so prepričani, da je Tito dal novo identiteto in ime narodu, ki se je pred tem opredeljeval za bolgarskega. Foto: Reuters

Začetek pristopnih pogajanj Severne Makedonije o vstopu v EU bi se lahko odmaknil v prihodnost. Bolgarija namreč stopnjuje pritisk na svojo zahodno sosedo, češ, da se ta ne more pridružiti evropski povezavi, če se bo še naprej razvijala po načrtih nekdanjega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita. Temu v Sofiji še posebej zamerijo, da je po drugi svetovni vojni dal novo identiteto in ime narodu, ki se je pred tem opredeljeval za bolgarskega.

"Ne morete na eni strani hoteti v EU in poskušati demokratizirati družbe, na drugi strani pa poveličevati Tita, enega od najbolj temačnih diktatorjev," je ob napovedi, da bo Bolgarija vložila veto na začetek pristopnih pogajanj med Severno Makedonijo in EU, na bolgarski televiziji sporočila bolgarska zunanja ministrica Ekaterina Zaharijeva.

"Ta država se razvija na način, kot sta si ga zamislila Tito in Stalin"

Bolgarska vlada namreč poudarja, da je bil Tito tisti, ki je po koncu druge svetovne vojne dal novo identiteto narodu, ki se je pred tem opredeljeval kot bolgarski narod, in jih poimenoval kot Makedonce. V skladu s prespanskim sporazumom, s katerim sta Grčija in nekdanja jugoslovanska republika rešili dolgoletni spor o imenu, se ta država od februarja lani imenuje Severna Makedonija.

V Bolgariji so prepričani, da makedonski jezik in etnično poreklo ne obstajata. Foto: Reuters

Bolgarije, ki je leta 1992 kot prva priznala takratno Makedonijo, v nasprotju z Grčijo ni motilo ime države, vendar pa ne priznava makedonskega jezika in etničnega izvora. "Če si bomo še naprej zatiskali oči pred dejstvom, da se ta država razvija na način, kot sta si ga zamislila Tito in Stalin, potem delamo za Moskvo," je bila ostra Zaharijeva. Njeno izjavo so že obsodili v Skopju in nekaterih drugih državah članicah EU.

Glavni spor med državama je ime jezika

Severna Makedonija je po rešitvi spora z Grčijo marca letos dobila zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj z Brusljem, a morajo države članice zdaj potrditi pogajalski okvir, kar je pogoj za resnični začetek pogajalskega procesa. Iz Sofije so medtem že septembra vsem državam članicam poslali memorandum, v katerem zahtevajo, da se že med pogajanji rešijo vsi spori med državama.

Glavno jabolko med državama je predvsem makedonski jezik, za katerega v Sofiji trdijo, da je zgolj dialekt bolgarskega jezika in da bi se moral preimenovati. Prav tako se državi ne strinjata o izvoru nekaterih zgodovinskih osebnosti iz časov, ko sta obe državi spadali pod Otomansko cesarstvo. Poznavalci pa med drugim opozarjajo tudi na to, da bo morala Bolgarija, če in ko bo Severna Makedonija vstopila v EU, bržkone priznati njeno narodno manjšino, kar bo vplivalo na njen volilni sistem.