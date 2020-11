Sloveniji od jutri na voljo 200 milijonov evrov

Kot je zvečer za Televizijo Slovenija dejala Ursula von der Leyen, želijo s programom Sure predvsem pomagati slovenskim delojemalcem in podjetjem.

"Podjetja v tej hudi krizi težko ohranjajo zaposlene. Mi jim sporočamo, naj ne odpuščajo, čeprav dela ni dovolj. S programom Sure jim pomagamo pri izplačevanju plač, da bo strokovno znanje ostalo v podjetjih. Ko se bo gospodarstvo znova zagnalo, ga bodo potrebovala, da bodo lahko sprejemala naročila in bodo prva na trgu," je po poročanju STA povedala za Televizijo Slovenija.

Odločilno bo sodelovanje socialnih partnerjev

Dejala je tudi, da bodo posojila izjemno ugodna, a da se o pogojih še dogovarjajo z državami. Po njenih besedah bo odločilno sodelovanje socialnih partnerjev, da bodo ugotovili, katera podjetja morajo podpreti s posojili, da bodo lahko obdržala zaposlene in poslovala na trgu, ko bo gospodarstvo spet oživelo.

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je v pogovoru za TV Slovenija dodal, da "v nizkem startu" čakajo na ta sredstva. Minister za delo Janez Cigler Kralj ima po njegovih navedbah pripravljen program porabe - gre za finančno pokrivanje že obstoječih ukrepov in financiranje novih ukrepov, ki še sledijo, da bodo ohranjali delovna mesta.

V sedmem protikoronskem zakonodajnem paketu bodo med drugim tudi naslavljali vse težave podjetnikov po različnih branžah, ki doslej še niso bile naslovljene.

Evropska komisija jutri v podpis pogodbe s Cerevacom

Sicer pa je von der Leyenova danes spregovorila tudi o nakupih cepiv proti covidu-19. Tako bo komisija v torek sklenila peto pogodbo za nakup cepiv, tokrat s podjetjem Cerevac.

Počivalšek pa je komentiral tudi dejstvo, da bi lahko zaradi Pfeizerjevega cepiva proti covidu-19, ki se mora shranjevati pri minus 80 stopinj Celzija, prišlo do logističnih težav pri transportu in hrambi cepiva. Minister je dejal, da so o tem že govorili na vladi in da bo predstavljalo velik logistični problem, a verjame, da bodo to uredili v najkrajšem možnem času. "Želim pa, da se kot država vedemo odgovorno in vprašanje covida-19 rešimo z ali brez cepiva," je po poročanju STA pristavil gospodarski minister.