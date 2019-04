Zaradi stavke pilotov družbe SAS na tleh ostalo 72 tisoč potnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Piloti skandinavskega letalskega prevoznika SAS na Švedskem, Danskem in Norveškem danes stavkajo. Odpovedanih je bilo 673 poletov, zaradi česar je na tleh ostalo več kot 72 tisoč potnikov. Piloti so nezadovoljni z delovnimi pogoji, nepredvidljivimi urniki dela in varnostjo zaposlitev, zaradi česar se z delodajalcem pogajajo že več mesecev.