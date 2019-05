Zaradi serijskega morilca odstopil ciprski pravosodni minister

Ionas Nicolaou je sporočil, da je predsedniku Nikosu Anastasiadesu podal odstopno izjavo med današnjim srečanjem zaradi "načelnosti in vesti". Obenem je zatrdil, da osebno ni bil vpleten v sporni primer.

Prvi serijski morilec na otoku

Osumljenec, ki so ga ciprski mediji identificirali kot 35-letnega ciprskega Grka in vojaka Nicosa Metaxasa, je priznal sedem umorov. Šlo naj bi za prvega serijskega morilca na tem sredozemskem otoku.

Preiskava je stekla šele 14. aprila, ko so turisti v jezeru nedaleč od Nikozije opazili truplo ženske. V tem in še enem drugem jezeru so našli ostanke skupno štirih trupel. Dve naj bi bili Filipinki, tretja iz Nepala, poreklo četrte še preiskujejo. Policisti prav tako še iščejo trupla treh drugih žrtev - ena naj bi bila šestletna Filipinka, drugi dve pa odrasla Romunka in njena hčerka.

Na ciprske oblasti se je vsul plaz očitkov, da niso ustrezno ravnale ob prijavi izginotja teh žensk, domnevno zaradi malomarnosti in rasizma. Prve prijave naj bi policisti dobili pred tremi leti.

Minister Nicolaou je ob podaji odstopa pozval k neodvisni preiskavi primera, saj tudi sam ocenjuje, da so bile pomanjkljivosti. "Potrebna je preiskava, ki bo pokazala morebitne luknje v naših postopkih," je pojasnil.

Predsednik Anastasiades je sprejel njegov odstop. "Odločeni smo razjasniti te sramotne umore, hkrati pa preveriti naše postopke prijav pogrešanih oseb," je dejal.