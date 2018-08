Zaradi prašičje kuge Danska načrtuje ograjo na meji z Nemčijo

Sporno ograjo na dansko-nemški meji bodo začeli graditi spomladi prihodnje leto. Danska okoljevarstvena agencija je namreč v ponedeljek odobrila gradnjo 70 kilometrov dolge in 1,5 metrov visoke ograje.

Razlog za gradnjo je strah pred širjenjem afriške prašičje kuge, ki bi jo lahko v državo prenesle divje svinje. Bolezen, ki ni nevarna za človeka, se je nedavno pojavila v Vzhodni Evropi. V Nemčiji za zdaj še niso zabeležili nobenega primera.

Zagovorniki živali so do ograde kritični

Kritični so predvsem zagovorniki pravic živali, ki se bojijo, da bodo z ograjo predvsem zmotili življenjske prostore volkov, vider in šakalov. Namesto da se bodo premikali po naravi, bodo namreč pogosteje zašli na nevarne ceste in železniške tire.

Med drugim so danski mediji kot protiargument za ograjo pred kratkim vrteli posnetke divjih svinj, ki plavajo v vodi. S tem so želeli dokazati, da bodo živali ograjo lahko brez večjih težav obšle. Bolezen pa se lahko širi tudi prek hranjenja z okuženim mesom ali klopov. Na Češkem so tako na primer tovornjakarje že opozorili, da na mestih, ki jih lahko dosežejo divje svinje, ne puščajo ostankov hrane.

Z afriško prašičjo kugo se lahko okužijo prašiči in divje svinje. Pri njih se to med drugim kaže v obliki vročine, bruhanja in diareje ter vodi v pogin. Danske oblasti so zelo previdne glede različnih bolezni, ki lahko prizadenejo prašiče, saj je to ena njihovih glavnih gospodarskih panog.