Zaradi požara na otoku Čiovo aretirali dve osebi

Hrvaški gasilci imajo letošnje poletje polne roke dela. Preden je zagorelo na otoku Čiovo, so se z ognjem borili še pri Šibeniku in Dubrovniku. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Splitska policija je sporočila, da so v povezavi s požarom na otoku Čiovo prijeli dve osebi. Za zdaj še niso potrdili, ali je šlo za nameren požig.

"Policisti so nemudoma začeli postopek opravljanja nadzora in ugotavljanja dejstev na terenu. Sinoči so v uradne prostore pripeljali dva moška, ​​ki ju povezujejo z izbruhom požara," so sporoči s policije.

Na terenu 140 gasilcev

"Zgorelo je več kot 400 hektarjev," je zjutraj povedal poveljnik trogirskih gasilcev Marin Buble. V četrtek je pri gašenju sodelovalo šest letal, od tega trije kanaderji in trije air tractorji.

Požar je še vedno aktiven, a jim ga je v četrtek zvečer uspelo obvladati do te mere, da ne ogroža več hiš. Ponoči je na delu ostalo okoli 150 gasilcev, na terenu zdaj ostaja 140 gasilcev, ki ob pomoči zračnih sil sanirajo pogorišče, poroča Index.hr.