Zaradi okrutnega petkratnega umora Avstrijci še vedno zaviti v žalost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V avstrijskem Kitzbühlu so se včeraj poslovili od petih žrtev. Ustrelil jih je 25-letni Andreas E., ki je moril iz ljubosumja. Prijatelji morilca so prepričani, da se je za strahoten zločin odločil iz obupa. Prej naj bi bil miren in prijazen, sicer pa naj bi jim že nekaj časa govoril, da je uničen in da ne ve, ali bo še kdaj našel ljubezen.

Na pogrebu so prijatelji pokojnih prebirali ganljiva pisma o žrtvah. 19-letno Nadine, morilčevo nekdanje dekle, so opisovali kot duhovito in polno življenja.

Da je uničen in da ne ve, ali bo še kdaj našel ljubezen, je Andreas govoril po tem, ko je svoje nekdanje dekle Nadine videl, kako se v lokalu pogovarja z drugim moškim. Zunaj se je zjokal, saj je dojel, da je njegove zveze res konec. Ko je novi par zapustil lokal, pa se je odpravil do hiše Nadinine družine in zagrešil umor, ki je v Kitzbühelu pustil krvavi pečat.

"Zelo smo šokirani in presenečeni, to je neverjetno. V Kitzbühelu se še nikoli ni zgodil takšen zločin, zato smo še toliko bolj pretreseni in ne moremo verjeti, kaj se je zgodilo," je dejal eden od prebivalcev.

Foto: Planet TV

V mestu so spoštovali tako družino kot morilca

Sosed je družino opisal kot odprto, vedno pripravljeno priskočiti na pomoč in marljivo. V mestu so jih spoštovali, prav tako pa tudi morilca.

"Kolikor vemo, tako storilca kot umorjeno družino v Kitzbühelu zelo spoštujejo. Storilec je v Kitzbühelu popolnoma integriran, tako da tega sploh ni bilo pričakovati. Vzroka, zakaj se je to sploh zgodilo, ne vidimo," je dejal župan.

Foto: Planet TV

Morilec nikoli prej ni bil nasilen

Umor naj bi zgrešil iz ljubosumja. Andreas se je težko sprijaznil z razpadom zveze, počutil se je kot zguba, njegovi prijatelji pravijo, da je bil obseden z idejo, da bi Nadine dobil nazaj. Celo svojci žrtev so dejali, da Andreas ni bil nikoli nasilen, zato znakov potencialnega nasilja po razpadu zveze ni nihče zaznal kot alarm.

Od umrlih so se poslovili včeraj popoldne, na pogrebu so prebrali pisma prijateljev in svojcev umrlih, župnik pa je dejal, da "mrtvi pogosto odpirajo oči živim."

Družinska terapevtka: "V osnovi govorimo o motnjah, ki jih kot družba ne prepoznamo"

O tem, ali smo ob pravih pogojih ljudje sposobni dejanj, ki jih niti sami nikoli ne bi pričakovali zase in o drugih vidikih okrutnega dejanja, kot je umor, je v studiu Planet TV spregovorila Veronika Podgoršek, družinska terapevtka.