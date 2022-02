Zaradi nizkih temperatur legvani padajo z dreves #video

I think the iguanas are fed up with this cold in Florida. Near freezing temperatures led to many falling right out of the trees they call home, this morning. 📸 Cathy Butler 📌 Dreher Park pic.twitter.com/usSk6vXNQu

Če se plazilci prehladijo, lahko zmrznejo in dejansko končajo v komi. Tisti, ki počivajo na drevesih, izgubijo oprijem in padejo.

Kljub temu večina ostane živa, saj še naprej diha in njihove glavne telesne funkcije še vedno delujejo. Potem ko se bodo temperature dvignile in bo posijalo sonce, se bodo odtalili.

Čeprav je nenavadno, ni prvič, da so legvani zaradi močnega padca temperatur z dreves padli na tla, na ljudi, avtomobile ...

Jan 30: A cold morning...not as cold as our friends to the north dealing with a blizzard...but we have our own lizards to worry about.



Did you really think with the coldest temperatures in over a decade we would not warn you about falling Iguanas? #Iguanas #flwx pic.twitter.com/ornSpetd6a