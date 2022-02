To pa nas je presenetilo: ponekod sneži

"Na vzhodu bo nastalo nekaj snežnih ploh. Čez dan se bo deloma zjasnilo. Ponekod bo pihal veter severnih smeri," sporočajo z agencije za okolje. Tudi v Alpah bo občasno rahlo snežilo.

Jutri bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem na severu bo mogoča kakšna kratkotrajna snežna ploha. Pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od -6 do -2, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 4 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj Celzija.

Vremenska fronta se je pomaknila nad južni Balkan. Za njo nad naše kraje s severnimi vetrovi doteka hladnejši in razmeroma suh zrak.