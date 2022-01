Posnetki in fotografije obilnega sneženja, ki je v zadnjem tednu zajelo Turčijo, so obkrožili svet. Istanbul je povsem ohromljen, župan pa je razmere v mestu označil za katastrofalne. V nekaterih delih mesta so namerili kar 85 centimetrov snega, obstal je promet, letališče v Istanbulu so zaradi močnega sneženja do nadaljnjega zaprli za polete.

Flights halted and cars banned as snow silences Istanbul https://t.co/LVjJDZmjsH pic.twitter.com/QXgS90y24H — Reuters (@Reuters) January 25, 2022

Župan Istanbula Ekrem Imamoglu je sporočil, da je močno sneženje, ki so ga vremenoslovci napovedovali v preteklih dneh, v ponedeljek prizadelo predvsem zahodne dele najbolj naseljenega mesta v Turčiji. Zaprte so številne ceste, prav tako letališče, saj se je debelina snežne odeje približala enemu metru.

Kolaps v prometu, izredne razmere

Razmere v Istanbulu je župan Imamoglu označil za katastrofalne. "V nekaterih delih Arnavutkoyja, Basaksehirja in Sultangazija so namerili od 80 do 85 centimetrov snega. Na jugu ga je padlo med 50 in 60 centimetri," je pojasnil župan, ki neprestano spremlja aktivnosti Centra za koordinacijo ob katastrofah, ves čas pa je tudi v stiku z uradom guvernerja in Predsedstvom za katastrofe in obvladovanje izrednih razmer, kjer sprejemajo potrebne ukrepe za učinkovito obvladovanje izrednih razmer po vsej Turčiji.

"Zaprtih je veliko cest. Drugod je promet izredno otežen, ponekod je povsem obstal. Vsako minuto se intenzivno trudimo, da pomagamo našim državljanom, ki so v izredno težki situaciji," je še dejal župan Istanbula.

V avtobusni nesreči več mrtvih

Kaos zaradi močnega sneženja v Turčiji traja že več dni. V nedeljo so v avtobusni nesreči, potem ko je voznik izgubil nadzor nad vozilom, umrli najmanj trije ljudje, 18 je bilo poškodovanih.

Slabo vreme je prizadelo tudi jugovzhodno Turčijo, je poročala STA. V provincah Bingöl, Sirnak in Elazio so številne vasi odrezane od sveta. Foto: Reuters

Sneg težave povzroča tudi v Grčiji

Obilo težav imajo zaradi snega tudi v Grčiji, predvsem v srednjem in južnem delu. Težave so predvsem v prometu, saj le redki grški vozniki uporabljajo zimske pnevmatike.

Ponekod so zaprli odseke na avtocestah, šole ostajajo zaprte, sneg je pobelil tudi nekaj grških otokov.

Že drugo leto zapored je Grke po vročinskem valu poleti doletelo močno sneženje pozimi, je še poročala STA. Medtem ko sneg na severu države ni redek pojav, pa so bili snežne pošiljke tokrat deležni tudi na otokih, med drugim na Kreti in Mikonosu.