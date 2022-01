To zimo vam na snegu pripadajo posebne ugodnosti

Na smučišču Kranjska Gora se lahko pridružite smučarskim tečajem, ki jih pod okriljem zavarovalnice Vzajemna vodita Urška Hrovat in Špela Pretnar. Foto: Shutterstock

V Cerknem, na Kranjski Gori, Rogli in Arehu so na voljo smučarski tečaji zavarovalnice Vzajemna, ki svoje zavarovance vabi na brezplačne tečaje alpskega smučanja v sodelovanju s šolo smučanja Urške Hrovat in pod vodstvom Špele Pretnar.

Špela Pretnar je ena od vaditeljev in vodja smučarskega tečaja.

Če želite svojim najmlajšim ponuditi kakovostno učenje smučanja, potem je odločitev za učenje pod okriljem Urške Hrovat in Špele Pretnar zagotovilo, da bo otrok to aktivnost vzljubil in jo z veseljem nadgrajeval. Mogoče bo nekoč nekdo od njih stopil po stopinjah naših najboljših alpskih smučark.

"Za tečaje je zelo veliko povpraševanja, saj so tečaji pripravljeni zelo dobro. Na smučišču imamo več vaditeljev, tako da en vaditelj uči osem ali manj otrok. Za kakovost tečaja in varnost je res dobro poskrbljeno," nam je povedala ena najboljši slovenskih alpskih smučark Špela Pretnar in dodala, da so udeleženci tečajev alpskega smučanja vedno zelo zadovoljni, prav tako udeleženci tečajev teka na smučeh.

Starši, ki svojega malčka želijo čim prej naučiti alpskega smučanja, se velikokrat sprašujejo, kdaj je treba začeti, da ne bodo prepozni. Alpsko smučanje je po Špelinem mnenju še vedno slovenski nacionalni šport in družine, ki so navajene preživljati prosti čas na belih strminah, si želijo to tradicijo prenesti tudi na svoje potomce.

"Kdaj otroka začeti učiti smučati, je zelo odvisno od otrokove motorične spretnosti in koliko volje imajo starši, saj morajo na začetku zelo veliko energije vložiti v priprave na smučanje – otroka je treba pripeljati, ga obleči v vso smučarsko opremo. Sicer pa večinoma začnejo pri štirih letih, nekateri pa že prej. Tudi pri petih letih je dovolj zgodaj. Če je otrok zelo spreten, ga na smuči lahko dajo že prej."

Ne glede na to, da imajo smučarski vaditelji več znanja za učenje smučanja, pa otroka s smučanjem lahko seznanijo že starši. "Če starši zmorejo začeti učiti, je to samo pohvalno in odlično, je pa res, da kakšni otroci staršev ne poslušajo, zato je v teh primerih otroka bolje zaupati vaditelju," priporoča Špela Pretnar, ki staršem zelo majhnih otrok naroči, naj se med otrokovim učenjem raje umaknejo in bodo nekje v bližini. "Otrok potem preusmerja svojo pozornost k staršem in ni osredotočen na smučanje, zato je bolje, da jih otrok med uro ne vidi."

Smučanje mora biti igra in zabava

Smučanje in tudi učenje smučanja mora biti zabavno, saj gre za čudovito dejavnost, ki bo otroke lahko spremljala vse življenje, če bodo že v mladosti spoznali vse lepote gibanja na snegu.

Na začetku smučarskega tečaja je najprej nekaj časa namenjenega ogrevanju in igri. Vzajemko je priljubljen junak, ki otrokom nariše nasmeh na obraz, da pozabijo na strah pred smučmi, na težke smučarske čevlje in neznane osebe. Tako se lažje sprostijo in prepustijo snežnim radostim.

Smučarski tečaji so prilagojeni starosti otrok, ki na snegu zbrano zdržijo od ene ure do ene ure in pol. "V tem času imajo dovolj volje. Sami tudi sproti vidimo, ali je kateri od otrok že preveč utrujen in ima že čisto mehke noge, in takrat rečemo, da je dovolj, saj lahko sicer hitro pade in se poškoduje."

Ko izbiramo smučarsko šolo za otroka, se moramo odločiti tudi to, ali bomo otroku ponudili individualne ure učenja ali ga bomo vpisali v skupinsko vadbo. Pri tej odločitvi nam lahko pomaga Špelin nasvet: "Skupinski tečaji so povsem primerni, saj so skupine na smučanju praviloma majhne. Pri nas imamo na voljo tudi dovolj vaditeljev, da lahko tečaji potekajo na visoki ravni. Skupina otroku zagotavlja družbo vrstnikov, kar je tudi zelo pozitivno za vzdušje v skupini, ki otroku pomaga do napredka." Za individualno učenje pa se največkrat odločajo starši otrok, ki potrebujejo individualen pristop in jim aktivnosti v skupini povzročajo dodatno obremenitev. Kakšni otroci namreč potrebujejo malce več spodbude.

Individualne ure učenja smučanja pa so zelo priporočljive za starejše otroke oziroma najstnike, saj so ti že toliko stari, da so navajeni učenja, in je zanje bolje, da imajo svojega vaditelja, ki se mu tako lahko tudi veliko bolje posveti.

Vsak ima svoj tempo

Med otroki so ogromne razlike glede tega, koliko ur potrebujejo, da usvojijo osnove smučarskega znanja. "Nekateri so tako spretni, da jih usvojijo takoj, drugi potrebujejo več časa. Prav zato je priporočljivo učenje v okviru smučarskih tečajev, saj ko vidimo, da neki otrok napreduje, ga lahko hitro vključimo v naslednjo spretnostno skupino," je še povedala Špela Pretnar.

Po nekaj dneh smučanja na smučarskem traku lahko gre otrok s pomočjo vaditelja ali starša že na vlečnico.

Prvi korak smučarskega znanja je, da se otrok nauči ustaviti. Drugi korak je učenje zavijanja in nadzora hitrosti, potem mora usvojiti vožnjo z vlečnico. Vsak najprej kdaj pade, nekateri se najprej vozijo skupaj s starši. "Če je otrok spreten, v enem tednu lahko že odlično smuča," je prepričana Špela Pretnar. Za začetnike je najbolj priporočljivo učenje na traku, ki ne sme biti predolg in prestrm. Na koncu naj bo ravninski iztek, da lahko lepo izstopijo. Potem sledi učenje uporabe krožničkov in sider. S sedežnico se otroci peljejo, ko znajo res dobro smučati, pa še to mora biti zraven otroka na sedežnici vedno odrasla oseba, saj je treba zapirati in odpirati varovalo.

Strah pred strmino?

Otroci različno sprejemajo nove veščine in sneg ter večje ali manjše strmine na smučiščih. Nekateri so prave "rakete" že od prvega dne in ne poznajo strahu, drugi pa se zelo previdno učijo prvih korakov in zavojev in jim drsenje po belih strminah predstavlja velik izziv. Špelin nasvet: "Na splošno je vedno tako, da če vaditelj ali starši stvari preveč zapletajo, otroka postane strah, sicer pa nikoli ne smeš delati panike, preveč opozarjati, naj pazi. Otrok se mora naučiti nadzirati hitrost in mora vedeti, da če je velika strmina, dela več zavojev, ki morajo biti bolj zaprti. Na ravnih odsekih pa lahko dela bolj odprte zavoje in pospeši."

Padci so sestavni del smučanja. Najmlajšim na smučarskih tečajih vaditelji pomagajo pri pobiranju s tal, starejše pa že učijo, kako se pravilno postaviti, da bo znal sam vstati. Vaditelj stoji zraven in mu pove, kako naj obrne smuči in kaj naj naredi s palicami.

"Sicer pa – verjemite mi, da se je marsikatero stvar težje naučiti kot smučanja. Na primer vožnje kolesa," je šaljivo sklenila Špela Pretnar in nas spodbudila, da svoje najmlajše z veseljem naučimo tega športa, ki ponuja toliko lepih trenutkov na snegu.