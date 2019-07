Zaradi močnega dežja evakuacija 800 tisoč ljudi na jugu Japonske

Zaradi močnega deževja so na otoku Kjušu na jugu Japonske danes odredili evakuacijo več sto tisoč ljudi. Oblasti province Kagošima so odredile evakuacijo 800 tisoč prebivalcev istoimenske prestolnice province ter dveh manjših mest zaradi nevarnosti poplav in sprožanja zemeljskih plazov, poročajo tamkajšnji mediji.

Nacionalna meteorološka agencija je opozorila, da se bo na otoku nadaljevalo močno deževje. Prebivalce so pozvali k hitri evakuaciji, da obvarujejo svoja življenja.

Opozorili so pred zemeljskimi plazovi, poplavami in naraslimi rekami

Zjutraj je na nekaterih delih otoka že padlo več kot 80 milimetrov dežja na uro. Opozarjajo, da bi lahko ponekod danes padlo toliko dežja, kolikor ga povprečno pade v vsem juliju.

Na jugu Kjušuja do četrtka zjutraj napovedujejo do 350 milimetrov dežja, na severu do 300 milimetrov, na otoku Šikoku pa okoli 200 milimetrov. V južnih delih otoka Kjušu je od petka padlo že do tisoč milimetrov dežja.

Japonski premier Šinzo Abe je v Tokiu pozval prebivalce, naj zaščitijo svoja življenja tudi s hitro evakuacijo. Vojski je naročil priprave na reševalne operacije v primeru potrebe.

Abe je bil deležen kritik zaradi počasnega odziva vlade ob poplavah julija lani, v katerih je umrlo več kot 220 ljudi. To je bila najbolj smrtonosna vremenska ujma na Japonskem v 36 letih.