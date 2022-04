Zaradi ljubosumja poškodoval 260 avtomobilov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški policisti so v mestu Karlsruhe na jugozahodu Nemčije pridržali moškega, ki je v nekaj dneh opraskal in poškodoval 260 avtomobilov.

Na vozilih je nastalo za več kot 500 tisoč evrov škode. 28-letnik se je sam predal policiji in priznal, da je povzročil škodo. Pojasnil je, da je bil ljubosumen na lastnike avtomobilov in da je imel "osebne težave", je v izjavi zapisala policija.

V središču Karlsruheja, na parkiriščih najvišjega nemškega kazenskega in ustavnega sodišča, so pretežno parkirani prestižni jekleni konjički. Omenjeni moški je med petkom in nedeljo opraskal kar 260 najbolj vrednih, poroča Bild.

Osumljenec že ima kazenski dosje in je bil julija 2021 izpuščen iz zapora.