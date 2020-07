Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ZDA so v nedeljo potrdili 63 tisoč novih okužb s koronavirusom, skupaj do zdaj že več kot 3,7 milijona. Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa je v tej najhuje prizadeti državi zaradi koronavirusne bolezni 19 umrlo 140 tisoč ljudi, na svetu pa je ta številka v nedeljo presegla 600 tisoč, piše STA.

V svetu se je po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa do zdaj z novim koronavirusom okužilo 14,3 milijona ljudi, zaradi covid-19 pa jih je umrlo 603.111.

Največ, 140.218 smrtnih žrtev so potrdili v ZDA, sledijo Brazilija (78.772), Velika Britanija (45.385), Mehika (38.888) in Italija (več kot 35 tisoč smrti).

V zadnjih dveh tednih število okužb strmo narašča

Foto: Getty Images V 42 ameriških zveznih državah število novih okužb že dva tedna hitro narašča. Vsak teden v ZDA zaradi koronavirusa umre približno pet tisoč ljudi. V sosednji Kanadi jih je od začetka epidemije umrlo skupaj 8.800, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ZDA so v zadnjih šestih dneh našteli več kot 60 tisoč okužb dnevno, rekord pa so dosegli v petek, ko so potrdili 77.638 okužb, poročajo tuje tiskovne agencije, poroča STA.

Trump: Virus bo izginil in jaz bom imel prav

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo za televizijo Fox News znova branil svoj pristop v spoprijemanju s pandemijo ter zatrdil, da so ZDA v vrhu glede števila izvedenih testov. Kot je dejal, se ZDA ustrezno spopadajo z epidemijo. "Po vsej državi so manjša in velika žarišča. Kot kaže, Florida postaja žarišče, vendar bodo stvari pod nadzorom," je dejal Trump, poroča STA.

V zvezi s svojimi izjavami, da bo virus preprosto izginil, pa je dejal: "Sčasoma bo res tako. Virus bo izginil in jaz bom imel prav." Znova je nasprotoval temu, da bi v ZDA uvedli obvezno nošenje zaščitnih mask, saj mani, da morajo ljudje imeti določeno svobodo.