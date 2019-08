Zaradi nesreče oviran promet na dolenjski avtocesti

Okoliščine prometne nesreče in njene posledice za zdaj še niso znane.

V ljubljanskih Sneberjih so medtem danes začeli gradnjo meteorne kanalizacije, zaradi česar bo regionalna cesta Ljubljana-Šentjakob v omenjenem naselju predvidoma zaprta do 30. novembra. Na Darsu so ob tem poudarili, da lahko vozniki v času zapore del ljubljanske severne obvoznice in štajerske avtoceste uporabljajo brez vinjete kot obvozno cesto.



Na prometnoinformacijskem centru je zapisano, da dela, ki so se začela danes ob 10. uri, potekajo na koncu Sneberij, med cestama Trbeže in Sneberska cesta.



Obvoz je tako po severni obvoznici in štajerski avtocesti od priključka Šmartinska do priključka Zadobrova, ta del sicer vinjetne ceste pa bo tako po navedbah Darsa mogoče uporabljati tudi brez plačila cestnine.

